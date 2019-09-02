运鸿集团董事局主席李玉保应邀出席中菲两国商务合作会议

中菲两国商务合作会议于8月30日在北京东方君悦大酒店召开，全国工商联中国民营经济国际合作商会主席团主席、运鸿集团董事局主席兼董事长李玉保作为中国民营企业重要嘉宾应邀出席中菲两国商务合作会议。菲律宾工商总会、中国民营经济国际合作商会代表、中国建筑代表团、菲律宾贸工部代表等团体参加会议。

菲律宾总统杜特尔特在出席8月 30日举行的“中菲两国商务合作会议”演讲时承诺，本届政府将善政廉政，保障投资菲律宾的投资者权益。菲律宾驻华大使Jose Santiago L Sta. Romana、菲律宾贸工部部长洛佩兹、菲律宾总工会(PCCI) Francis Chua 大使分别致辞。会上，中菲企业家共同表示将全面推动两国领导人达成友好合作的共识和成果，进一步推动“一带一路”倡议的实施，为两国人民创造福祉。双方企业将全面扩大合作领域，推动在能源、基础设施建设、农产品加工等诸多领域开展深层次合作，实现领导人的会晤结果更好落地开花 ，早日结成硕果。

中国民营经济国际合作商会作为全国工商联直属商会，旨在引领中国民营企业开展国际交流合作,响应国家一带一路倡议，为民营企业“走出去”建立桥梁和纽带，加强中菲产能合作，实现共同发展。

据了解，运鸿集团自成立以来，在积极响应国家号召和“一带一路”倡议，进行海外项目的投资。据7月29日布基纳法索总统通讯局官方媒体报道，运鸿集团5年内将在非洲的布基纳法索投资约2000亿西非法郎，约合30亿元人民币，在布基纳法索进行现代化农业和健康领域的建设，建立农产品深加工工厂和保健品生产基地，并将该国建设成非洲地区健康产品生产和出口中心。运鸿集团为中国企业走出去到了引领作用。

运鸿集团董事局主席兼董事长李玉保作为中国民营企业重要嘉宾应邀出席中菲两国商务合作会议。