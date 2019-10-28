大健康食品生态圈
运鸿集团以湖北为新的发展起点，立足长江经济带，辐射全国，并努力开拓国际市场，并于2019年7月与布基纳法索农业与健康部达成战略合作。运鸿集团在布基纳法索的投资建设为布国带去现代化的农业生产设备和生产技术将帮助布国在未来2-3年内实现农业生产自给自足，不再依赖进口，造福布国人民，并且得到了布国总统卡伯雷先生以及萨肯德议长的接待，萨肯德议长表示将全力支持运鸿肽家园产品在非洲G5国家的推广和运营。
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健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
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