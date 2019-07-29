谋创新促转化 专家探讨研究型医院变革之路

近日，由中国研究型医院学会和海口市人民政府联合主办的“2019中国研究型医院高峰论坛”在海口市会展中心举行。

七月的海口暑气渐浓，湿热的海风让这座滨海城市的热情显得更为浓烈，来自海内外近3000名专家学者齐聚于此，为推进中国研究型医院全面建设建言献策。

高峰论坛开幕式现场 / 王钰迪 摄

“人工智能技术在医学领域的应用和推广已经成为当前一个热门课题，举办高峰论坛的目的是交流人工智能与医学融合发展的探索成果，展望智慧医学发展的趋势和前景，提出推进研究型医院全面建设的有效策略。”中国研究型医院学会会长何振喜在致辞中表示。

中国研究型医院高峰论坛已连续举办7届，本届论坛的主题是“智能医学·创新转化”，旨在通过多视角、多领域、多途径探讨现代医学科技创新发展之路，共同分享国内外最新前沿医学知识和管理经验。

创建研究型医院 实现高质量发展

当前，由于我国医疗资源总体不足且分布不均，病人都往大医院跑，使得大医院的医疗任务繁重，而在高层次临床医学人才培养、医学科技创新等方面未能充分发挥优质资源优势。近年来，随着分级诊疗等相关政策的不断推进，这一局面逐渐得到改善，越来越多的大型公立医院逐渐向研究型医院转变。

什么是“研究型医院”？解放军原总后勤部副部长秦银河教授介绍，研究型医院是指以产生和传播新的医学知识和医疗技术为使命，坚持临床和科研并举，在自主创新中不断催生高层次人才和高水平成果，推动临床诊疗水平持续提高，为医疗卫生事业和人类健康做出贡献的一类医院。

“建设研究型医院是实现医院从规模发展转向质量提升的重要途径，也是现代医疗环境下寻求进一步发展所必须采取的重要举措。”何振喜会长说，“当然，研究型医院的创建是一个长期繁复的系统工程，需要各大医院在科研经费、平台、人才团队建设中不断投入、持续发力。”

来自海内外数千名专家学者出席会议 / 王钰迪 摄

如何适应新趋势，借助新理念、新技术创建高水平研究型医院，实现高质量发展，是此次高峰论坛的主要议题。论坛期间，来自海内外的专家学者们在1个主论坛、24个分论坛中，分别就人工智能医学、医学科技创新、医疗体制改革、知识产权保护、最新医学进展等多个话题进行了探讨交流。

吉林大学白求恩第一医院院长华树成接受人民健康专访

吉林大学白求恩第一医院院长华树成向本网介绍了研究型医院建设的经验与思考。华树成认为，建设高水平研究型医院首先离不开科研的精进，“为了提高科研能力，我们医院一方面不断加大优秀科研人员及团队的引进，增加科研资金的投入，另一方面，医院先后成立基因检测中心、影像大数据医工创新研发工程实验室等多个国家级或省级实验室和中心，打造高水平科技创新平台，助力研究型医院建设。”

“除了科研经费、平台建设外，研究型医院的体制机制建设同样重要。”华树成介绍，为了激励科研人员在成果转化上的积极性，医院制定了科技成果转化激励机制，不断完善绩效考核评价体系，将科技成果转化作为职称评定、岗位管理和考核评价等业绩考核的重要内容和依据，极大地提高了医护人员的转化积极性，让更多的科研成果应用到临床当中。

经过军队和地方医院多年来的积极探索，研究型医院由理念进入实践，由构想形成了全新的理论体系，引领全国各地大型公立医院的转型发展，推动临床诊疗技术的创新转化和不断提高。

智慧医疗助力研究型医院建设

“随着人工智能、大数据在医学领域的不断应用和推广，智慧医疗将是未来医学发展的重要方向，也是研究型医院建设的关键途径。研究型医院的管理者，应当懂得如何将人工智能等新技术、新理念应用到医院的建设和管理当中。”中日友好医院院长孙阳在采访中表示。

互联网医院创新发展分论坛现场 / 王钰迪 摄

2017年7月8日，国务院印发《新一代人工智能发展规划》，提出要围绕教育、医疗、养老等迫切民生需求，加快人工智能创新应用，为公众提供个性化、多元化、高品质的服务。

作为与民生密切相关的领域，以医疗机器人、医疗影像、远程问诊、药物挖掘等主要模式的智慧医疗发展迅速。在临床上，越来越多的辅助诊疗、智能手术机器人、增强现实手术等新技术的成功应用，已经显示出人工智能在医学领域的潜能。

中日友好医院院长孙阳接受人民健康专访

孙阳向本网介绍，今年3月，中日友好医院国家远程医疗与互联网医学中心就通过5G技术与安徽省金寨县人民医院开展了两例重症病例远程会诊。“在5G网络环境下，通过电子病历、放射影像、病理数字切片等大宗医疗数据的快速传输和同步调阅，专家们在会诊室内通过一方小小的屏幕就可以进行精确的诊断，让患者不出远门就能享受到高质量的医疗服务。”孙阳说。

解放军总医院第一医学中心输血科主任汪德清接受人民健康专访

解放军总医院第一医学中心输血科主任汪德清在采访中介绍了人工智能技术在医院临床输血中应用的案例。“目前，我国医院临床输血面临着献血率低、医院用血量增加、临床用血不合理等问题。如何让有限的血液资源得到合理利用，成为临床输血工作的一个极为重要的课题。”汪德清说，“2017年，解放军总医院开始将人工智能技术应用到临床输血领域，通过采取神经网络深度学习的方式产生构建了围手术期患者用血精准需求量预测模型，对个体用血进行预测判断，让数据说话，为医院科学用血、血站合理供血提供精确数据支持，有效解决了以往医院面临的输血难题。”

在平安智慧城市联席总经理兼首席战略官高孟轩看来，按照当前人工智能技术发展的趋势，未来医疗领域将会有更多的应用成果出现。“不同的医疗场景下需要不同的智能医疗服务，而我们更希望切入到整个就医流程中，打造一个诊前诊中诊后的一体化解决方案。”高孟轩说。

抓牢技术趋势 把握未来方向

在活动现场的人机体验展览区内，辅助诊断AI系统、纳米刀肿瘤治疗系统、高值耗材管控机器人、智能消毒机器人、医疗垃圾转运机器人等等医疗AI产品引来众多参会观众的驻足，一架架灵活穿梭于人群中的智能机器人成为活动现场一道亮丽的风景。

据现场一家开发医疗AI辅助诊断系统的企业负责人介绍，往届的高峰论坛他们都会前来参展，近两年来无论是参展商、展出的产品还是观众的数量都比以往更多，足见人工智能在医疗领域的热度。

展览区内吸睛无数的自动配送机器人 / 王钰迪 摄

随着技术水平的不断进步，人工智能在医学领域的技术应用日新月异。面对汹涌澎湃的智慧医学发展大势，统筹考量医疗需求与技术可能、现实条件与未来趋势，从自身现实和需要出发，选准切入点和突破口，成为研究型医院的管理者必须要面对的课题。

如何才能把准技术发展的脉搏？高峰论坛上，秦银河在报告中给出了答案：“未来医学人工智能建设应当朝着精准判读系统、远程医疗系统、人性化服务系统、传染病预测系统、普惠健康管理系统、医学知识图谱系统、医学科研系统、医院智能管理系统、应用评估系统等九个方向发展。”

“研究型医院要紧紧抓住人工智能突飞猛进的时代机遇，高点谋划、担当作为、科学应对，扎实推动人工智能与医疗服务、医学科研、医学教育、医院建设和健康管理的深度融合，全力实现医疗体系的革命性飞跃。”秦银河说。

孙阳在采访也谈到，抓住新技术趋势，研究型医院应当多开展一些实用场景的探讨研究，尽快在临床和科研场景中实现技术转化。“提高科研能力，加快技术成果转化，最根本的目的还是为了给患者提供更好的就医服务和就医体验，为健康中国战略实施提供更好的支撑和保障。”孙阳说。（邓睿）