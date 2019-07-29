看病要会找适合自己的医生

看病这件事，每一个人几乎都经历过，或是自己生病，或是陪亲朋看病，我们第一步要解决的问题就是找一位医生给自己看病。尤其是去大医院，找哪位医生看病还真是有点困难。

大医院医生很多，教授、副教授比比皆是，患者在“医生介绍栏目”里很难决定选择哪位医生给自己看病更合适。下面我们以乙肝并肝硬化患者为例，看看如何选择适合自己的医生。

1.选择合适专科，让大方向正确。

乙肝并肝硬化属于肝脏疾病，搜索“肝脏疾病”，结果里出现了肝胆外科、肝脏疾病感染科、消化内科等专科，其中肝胆外科疾病主要包括需要手术治疗的肝脏疾病、胆道疾病等，如果暂时不考虑手术治疗，可以不考虑肝胆外科；消化内科疾病包括食道、胃、小肠、大肠等各段消化道疾病和肝脏、胰腺等消化腺体疾病，其中肝脏疾病患者也可以去就诊；肝脏疾病感染科包括乙肝病毒感染性疾病和其他肝脏疾病，所以这是最适合的专科。

曾经有一名男性乙肝患者，因肝功能异常在消化科就诊，服用拉米夫定每天1粒，持续1年，后按照医生建议改为隔天1粒。半年后该患者出现肝功能异常，转诊肝脏疾病感染科，医生发现这种服药方法有问题，抽血检查乙肝病毒脱氧核糖核酸滴度升高，而且产生了耐药，需要重新制定治疗方案。患者对既往治疗不满意便开始打官司。

还有一位乙肝患者，在肝胆外科就诊，服用恩替卡韦治疗两年后检查，转氨酶及病毒载量均明显高于正常值，然后转入肝脏疾病感染科就诊。肝脏疾病感染科医生发现其HBV-DNA有两个基因位点突变，继而按照基因突变位点调整了抗乙肝病毒治疗方案，病情得到控制和改善。

上面这些患者在初诊时因为没有选择最合适的专科，在治疗方案的选择和随后治疗过程的指导方面出现了新的问题，给患者带来了不必要的麻烦。所以，看病首先需要选对专科，以保证得到最专业的诊断和治疗指导。

2.选择合适医生，让小目标明确。

每一个专科都有很多医生，尤其是大型综合医院。每一个专科也包罗了很多种疾病，比如消化内科包括消化道十余种疾病，以及消化腺体十来种疾病；肝脏疾病感染科有十余种细菌感染性疾病、数种真菌感染性疾病、十余种病毒感染导致的疾病，还有原虫、吸虫、立克次氏体、螺旋体等多种病原体感染导致的疾病，以及由各种感染导致的肝脏疾病（如阿米巴肝脓肿、细菌性肝脓肿）等。病种如此繁多，各种疾病的症状、体征、实验室检查、治疗方案都不一样，要求每一位医生都能够擅长本专业所有疾病的诊断和治疗，医生做不到，患者也不会相信。所以，患者看病时应该在相应的专业中尽量寻找研究方向与自己所患疾病最一致的专家。

一般情况下，某一位专家的研究方向可以从这个专家个人发表的学术论文里寻找到，某些专家可能获得了这个方面的研究成果或者专利。换句话说，就是专家都有学术论文或者成果代表自己所研究的方向。比如，搞细菌感染性疾病研究的专家，会有细菌感染方面的论文和课题；搞病毒研究的专家，会有该病毒方面的论文和课题。

下面我们接着寻找乙肝肝硬化诊断治疗方面的专家。我们在“肝脏疾病感染性疾病”专科里用“乙肝肝硬化”查找一下，有十几个专家的名字；简单阅读一下各位专家发表的论文标题，那个最接近您需要的论文第一作者，基本上就是最适合您病情的专家。

3.预约挂号，朝着选择的目标前进。

按预约就诊的时间去诊室会见自己选好的医生，并提出您想解决的问题。这些问题最好事先准备好，以免到诊室后丢三落四。此时，您为自己的疾病寻找合适专家这个事情便一气呵成了。

按照上面这三步操作，看病这个事儿就不难了，您的病的诊治就有了最合适的医生保驾护航，疾病康复便指日可待。