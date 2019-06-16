痛风常用药别嘌醇价格涨价数倍！北京多家药店断货

近日，有读者反映，治痛风常用药“别嘌醇”价格贵了好几倍，而且北京地区多家药店出现断货！

“别嘌醇是目前应用最广的降尿酸药物,也是国家痛风指南中推荐的抗高尿酸血症的一线用药。”中国人民解放军总医院第八医学中心骨内科主任王亮介绍。

健康时报记者走访了北京十多家连锁及单体药店，发现“别嘌醇”确有出现价格上涨情况，并且有多家药店出现断货。

北京团结湖嘉事堂的店员告诉记者：“别嘌醇片2018年就已经断货了，只有别嘌醇缓释胶囊，现在医院开的也是这种胶囊，玻璃瓶的早就没有了。”

此外，记者走访了百康、鹤寿堂、济民康泰、京隆堂等多家药店，表示均没有别嘌醇片，其中三家药店缓释胶囊也暂时无现货，需要网上订货，两天后才能到。而有货的一家12粒(0.25g)装别嘌醇缓释胶囊也要59.8元一盒，是以前的三四倍。

而在医药电商平台上，健客网、1药网、京东大药房等大多处于缺货状态，记者在健客网上发现，100片装的别嘌醇片价格普遍在110元以上，且北京地区处于缺货状态，仅有黑龙江澳利达奈德制药生产的别嘌醇缓释胶囊有货，江苏世贸天阶制药生产的别嘌醇片预约人数超过800人。

那么，到底是什么原因导致别嘌醇片出现涨价甚至断货?

包头市远大恒诚医药连锁采购经理告诉健康时报记者：“别嘌醇片从2018年下半年开始涨速飞快。主要因为批发商进价上涨，售价不得不涨”。

据国家药品监督管理局官网数据显示，目前持有别嘌醇片药品批文的生产企业共有16家，持有别嘌醇缓释胶囊和别嘌醇缓释片药品批文的生产企业各1家。主要为江苏世贸天阶、广州康和药业及广东彼迪药业等。

记者联系多家生产别嘌醇片的企业，广州康和药业有限公司工作人员向健康时报记者解释，“因为缺少原材料，所以别嘌醇片目前没有生产了，等原材料充足时，还会继续生产。”

截止发稿前，广东彼迪药业未接听电话，而江苏世贸天阶官网上留下的电话则为空号。