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北京基层诊疗量增幅连续27个月快于二三级医院

记者 林苗苗 侠克 北京报道

2019年07月28日09:24 来源：经济参考报

　　记者日前从北京市卫健委获悉，自北京2017年4月实施医药分开综合改革以来，一级医院及社区卫生服务机构的诊疗量增幅已连续27个月明显快于二三级医院，向基层医疗卫生机构分流的患者累计超过2000万人次。

　　据悉，以刚刚过去的一个月为例，北京的三级医院门急诊量增长4.4%，二级医院增长1.1%，一级医院及社区卫生服务机构增长9.3%，实现连续27个月诊疗量增幅明显快于二三级医院，一二三级医疗机构诊疗量变化符合分级诊疗导向。

　　北京市卫生健康委员会党委书记、主任雷海潮说，北京医药分开综合改革取得了显著成效，取消了存在60余年的药品加成机制，分级诊疗制度建设取得突破性进展，基层医疗卫生服务增幅显著。在此基础上，北京于2019年6月15日启动医耗联动综合改革，作为深化医改的再出发、再行动。

　　随着改革的推进，基层医疗机构的服务能力不断提升。北京提供便民服务的基层医疗卫生机构也在持续增加。北京337个社区卫生服务中心，已建立国家市级临床重点专科基层服务点46个，234个能提供二三级医疗机构预约挂号服务，267个能提供移动支付结算服务。

(责编：李栋、孙博洋)


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