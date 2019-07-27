吃姜有十大好处：防治呕吐 减轻疼痛 控糖护心

“冬吃萝卜夏吃姜，不用医生开药方”，这句谚语人人知道，吃姜到底有哪些好处？美国“快乐治疗”网站最新载文，盘点出经科学研究证实的“每天吃姜的十大好处”。

1.防治呕吐。营养学家珍妮弗·卡南博士表示，多项研究表明，生姜中的姜辣素具有止吐功效。因此吃姜可以预防和缓解孕妇晨吐和因晕车晕船或化疗等导致的恶心呕吐。

2.减轻疼痛。美国埃尔姆赫斯特学院一项研究发现，经前三天服用生姜粉，可显著减轻痛经症状。

3.缓解关节炎。生姜中的姜辣素可缓解炎症。研究发现，服用姜粉3~30个月，75%以上的关节炎患者肿胀和疼痛减轻，肌肉不适得到缓解。

4.稀释血液。生姜是一种天然的血液稀释剂，美国加州大学一项研究发现，健康男性连续7天每天吃100克黄油，其血液黏稠度显著增加。这些参试者改吃生姜一段时间后，血液黏稠度下降。

5.缓解糖尿病。研究发现，2型糖尿病患者每天服用3克生姜粉，坚持8周即可降低胰岛素抵抗，糖尿病控制指标明显改善。

6.减肥护心脑。研究表明，坚持“生姜饮食治疗”6周，能有效减轻体重，显著降低“三高”（高血压、高血糖、高血脂），进而降低心脏病、中风和2型糖尿病风险。生姜中的姜辣素发挥着关键作用。

7.改善消化功能。研究发现，饭前服用1.2克姜粉可加速胃排空，促进身体对营养的吸收。

8.缓解感冒咳嗽。美国马里兰大学医学中心一项研究发现，生姜具有消炎镇咳功效，因此一杯热姜茶可舒缓感冒咳嗽引起的不适。

9.减轻偏头痛。研究发现，生姜中的200多种物质能共同发挥消炎、止吐和抗组胺的效果，进而帮助缓解偏头痛症状。

10.预防癌症。美国密歇根大学综合癌症中心研究发现，生姜是对抗癌细胞的有力武器。经常吃生姜可缓解肠道炎症，降低癌症风险。（徐 澄 编译）