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变老带来的六个好处

2019年09月06日07:55 来源：人民网-生命时报

　　变老没那么可怕，岁月会给你不一样的馈赠。近日，美国“自然母亲”网站总结了变老带来的6个好处。

　　1.更善于解决矛盾冲突。《美国国家科学院院刊》发表研究显示，60岁以上老人比年轻人更善于解决社会冲突，他们往往能站在不同人的立场考虑问题，提出的方案更具有折中性和适用性。

　　2.知识丰富全面。心理学家指出智力分为两种：“流体智力”和“晶体智力”。“流体智力”指一个人在不熟悉的情况下解决问题、学习新事物和运用逻辑思维的能力，通常在年轻时达到峰值，然后慢慢下降。“晶体智力”是利用过去学到的知识能力，随着年龄增长而增强。老人的“晶体智力”是优势。

　　3.幸福感提高。年纪越大的人往往越快乐。有研究发现，20多岁的人压力最大，抑郁最严重，而90多岁的人最满足。

　　4.随和可亲。美国加州大学伯克利分校一项研究发现，受试者30多岁时开始变得和蔼可亲，60多岁往往更有亲和力。

　　5.偏头痛减轻。随着年龄增长，偏头痛症状会减轻。美国头痛学会称，如果雌激素是女性头痛的诱因之一，那么更年期后偏头痛会减轻。

　　6.出汗减少。随着汗腺萎缩，老人的出汗量会减少，日常生活中少了很多汗湿、汗臭的烦恼。 （蔡利超）

(责编：许晓华、杨迪)


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