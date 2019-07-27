在食欲不振的盛夏，具有温、软、淡、香、黏等特点的粥成为不少人的心头好。给大家推荐一款特别适合夏天喝的粥——薏米粥。薏米又名薏苡仁、六谷米、药王米等。炎炎夏日，常喝薏米粥能为身体带来多种好处。

消肿利湿。对于易浮肿体质的人来说，夏天总是特别难熬，稍微吃点过咸或过凉的食物，都会出现水肿现象。此外，夏季人体容易积压湿气。中医认为，薏米味甘、淡，性凉，入脾、肺、肾经，具有清热祛湿、消除水肿的功效。从现代营养学的角度，薏米富含有助利尿的钾，也非常适合易水肿的人。因此，体内湿气大和易水肿的人可以常喝薏米粥。如果和红豆搭配，消肿利湿的效果更好。

保护心脏。夏季是心血管疾病的高发季，薏米中的不饱和脂肪酸含量较高，如油酸、亚油酸等。这些不饱和脂肪酸具有降低血液中“坏”胆固醇、阻止心肌组织衰老、预防动脉硬化等功效。此外，薏米中含有的薏米多糖具有降低血糖、提高免疫力、保护心血管等多种作用。

补充多种营养素。夏季出汗量增加，汗液在赶走炎热的同时，也带走了大量水分，一定量的钠、钾、钙等矿物质，以及极少量的维生素、脂肪酸和氮元素。除了富含上述营养物质，薏米还含有多种生物活性物质，比如黄酮类化合物、三萜类化合物等，它们具有很强的抗氧化作用，有助清除体内自由基，预防衰老。

最后，需要提醒大家的是，尽管薏米营养价值很高，但并非人人适合。薏米性寒，虚寒体质人群不适合长期食用；薏米消肿利湿，孕妇大量食用可能会导致体内水分过多排出，引起羊水减少，不利于胎儿生长发育。（上海交通大学医学院附属仁济医院临床营养科营养师 唐墨莲）