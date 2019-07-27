每天固定锻炼时间最利减肥

许多减脂者会选择在空闲的时间跑个步或去趟健身房，殊不知这种“不确定”的锻炼习惯可能影响减脂效果。近日，美国布朗大学阿尔伯特医学院研究人员的一项研究发现，无论你是清晨跑步者，还是夜幕下的锻炼者，这都不重要，只要每天固定锻炼的时间，你就可以获得显著的减肥效果。该研究发布在《肥胖杂志》上。

研究人员对375名成功减肥者的运动过程进行了追踪调查，结果发现，每天在同一时间进行中等至剧烈水平的运动者，能减掉更多的脂肪。值得注意的是，这些人一周至少运动2次，时间也达到了美国卫生和公共服务部推荐的运动指南（中等至剧烈运动≥150分钟），且近48%的人选择清晨为锻炼时间。

研究人员表示，由于人类是能养成习惯的高级动物，若反复在同一时间锻炼，可有效促进大脑与运动建立良好的时间线索，即你每天会无意识地反应“这个时候该锻炼了”。该研究的第一作者利亚·舒马赫还表示，这个研究结果对于刚刚开始进行锻炼、运动量很低的人群来说，能更有效地培养他们的运动习惯。所以，为了让锻炼达到良好的减脂效果，或是减脂后不反弹，请选择一个固定的锻炼时间，并坚持下去。（若 伊）