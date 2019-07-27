摔倒后，先拍片再观察

中南大学湘雅医院骨科主任 胡懿郃

徐老先生跌倒后急忙到医院拍了一个X光片，医生告诉他骨头没事，便以为“万事大吉”。哪知他静养两周后脚愈发痛得厉害，踝部肿起像个大包子，去医院拍核磁共振才知道，原来是软组织挫伤。徐老先生不禁纳闷：X光片咋就不管用呢？

X光片、CT以及核磁共振都是常见影像检查项目。X光片，就如同给身体照相，医生能通过X光片判断骨头是否破裂和异位，但很难发现关节软组织是否受伤。CT实际上也是用 X 光给身体拍照的检查方式，不过不是拍一张，而是拍很多张，对身体某个部位进行分层扫描。因此，利用三维成像的CT比X线看骨折更详细、更精确。临床检查骨骼和四肢时，最常用的是 X 光，因为价格便宜，并且速度快；诊断不明时可用 CT，而检查关节软组织时可就要用核磁共振了。

对于摔伤后的软组织损伤，只有核磁才能看得清。但由于核磁共振价格相对较高，并不是摔伤后的首选检查。

所以，老人跌倒后应及时就医，同时可用“疼痛感”第一时间来预测受伤程度。如果某个部位特别痛，比如脚踝活动时疼痛加剧，很可能就是脚踝骨折了，这种情况下应迅速打急救电话，到医院就诊。如果到医院后确认没有骨折和关节错位，建议暂时卧床休息，不要负重行走，过一周再复查。如果发现有软组织损伤情况，不要急着在损伤部位进行搓、揉、压或热敷，这样会加重损伤部位出血、肿胀。建议在红肿部位冷敷，每次10~20分钟，可将患侧肢体抬高，超过心脏水平面，减少下地走路，多休息。