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甜食会让人胃口变大

2019年07月27日08:07 来源：人民网-生命时报

在健康和美体的道路上，甜食和高脂肪食物一直都是绊脚石。这些甜乎乎、油腻腻的东西为什么一吃就停不下来？美国科学家的最新研究发现，它们会改变大脑结构，让人“越吃越想吃”。

美国北卡罗来纳大学研究团队对大脑底部控制进食的区域——外侧下丘脑进行探索，发现一种谷氨酸能神经元具有抑制进食的功能。研究人员将实验小鼠分为3组，第一组严格控制食量，第二组喂食普通鼠粮（又干又咸、味道较差的粗糙食物），第三组喂食高脂鼠粮（吃起来像制作曲奇用的面团）12周至其发胖。利用双光子显微镜观察小鼠摄入食物后的细胞活动，发现与饿了一整天的第一组小鼠相比，刚吃饱饭的第二组和第三组小鼠，下丘脑区域神经元活性下降，它们的大脑细胞对糖的反应最多降低了80%，无法有效地抑制进食。

研究人员表示，不常吃甜食的小鼠刚摄入糖水时，大脑很快就发出“够了”的信号。对此现象的一种解释是：甜食和高脂肪食物会改变大脑的食欲中枢功能，使大脑对食物的反应能力减弱，导致我们吃得比需要的更多。研究结论发表在《科学》杂志上。（李 易）

(责编：聂丛笑、权娟)


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