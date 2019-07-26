中国医生团队在新英格兰杂志连发两篇论文

北京时间2019年7月25日凌晨，医学期刊《新英格兰医学杂志》（NEJM）在线发表两篇论著，公布了上海交通大学医学院附属瑞金医院肾内科主任陈楠教授、复旦大学附属华山医院肾内科主任郝传明教授等医生主导，关于肾性贫血治疗新模式的临床研究。这也是NEJM首次发表由我国大陆医生作为第一和通讯作者的新药罗沙司他3期临床试验。

据两位专家介绍，中国慢性肾病患者数已超1.2亿，而肾性贫血则是慢性肾脏病常见并发症之一，其在透析患者中的发病率高达98.2% ，但透析患者的贫血治疗达标率仅为21.3%。肾性贫血控制不佳将会增加透析患者心血管事件与死亡风险，不仅影响患者身心健康与社会功能，还为其家庭乃至社会带来沉重的疾病负担。

罗沙司他是一款口服、主要用于治疗慢性肾脏病患者贫血的药物，其问世为中国及全球庞大的肾脏病贫血患者带来了新的选择。其主要机理是调控红细胞生成，包括刺激红细胞生成素的生成，调节铁代谢等。

两位专家告诉记者，作为具有全新作用靶点、全新作用机制临床研究，可有效纠正和维持透析肾性贫血患者血红蛋白水平，打破了肾性贫血治疗领域近30年来未有新机制新靶点的局面，有望引领肾性贫血治疗模式的变革。

对于中国患者及其家庭来说，新的治疗模式对透析病人、促红素低反应的患者有明显治疗效果，同时以口服方式代替注射，可减轻患者治疗痛苦，节省往返医院的时间和金钱成本，对患者来说较为便利。（王世瑶）