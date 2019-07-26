一只芒果竟可引发肾病

近日，9岁男孩帆帆(化名)吃了芒果后突发过敏，送医检查后竟提示肾脏损害。家长疑惑，为什么过敏会引发肾脏损害？过敏和小儿肾病之间有什么关联？带着这些疑问，记者采访了湖南省儿童医院相关专家。

近年来，全球过敏性疾病发病率逐年递增，患者群体达世界总人口的两至三成。据湖南省儿童医院肾脏风湿科近日发布的数据，过敏性紫癜及紫癜性肾炎高居该科室住院患儿首位。

案例 芒果引发过敏性紫癜

帆帆吃完芒果后一直嚷着肚子疼，之后全身皮肤大面积暴发紫癜，并出现便血等症状。家长将孩子送至湖南省儿童医院治疗后，病情稳定下来，几日后尿检报告提示，帆帆出现血尿、蛋白尿，这是肾脏损害的表现。

据帆帆妈妈介绍，帆帆平时身体素质不错，极少生病。此次就医后，腹痛、便血的消化道症状明显好转，但皮肤上的紫癜依然反复。因为紫癜症状明显，孩子在医生的建议下做了尿检，及时发现肾脏已亮起了红灯。

“过敏性紫癜是儿童常见病，以皮肤紫癜、消化道黏膜出血、腹痛、关节肿痛和肾炎的症状为主要临床表现，常见于学龄儿童。”湖南省儿童医院肾脏风湿科副主任医师吴天慧表示，这种病对肾脏具有非常大的杀伤力，理论上100%的过敏性紫癜患儿有不同程度的肾损害，肾脏损害症状多见于出现皮疹后4至8周内，少数患者至数月后出现。

吴天慧提醒，对于患过敏性紫癜的孩子，家长要注意观察患儿的尿液，并定期到医院检查尿液，观察时间不少于6个月，一旦发现尿液检查有异常，应在肾脏病专科医生的指导下进行治疗。

此外，除了过敏性紫癜，上呼吸道感染、皮肤感染、扁桃体炎等也是引起肾脏疾病的重要诱因，这些常见病、多发病可能引起很多其他疾病，或者说是其他疾病的早期表现。

数据 5年接诊肾病儿童超11万人次

近日，湖南省儿童医院肾脏风湿科发布了最近5年的肾病患儿统计数据。数据显示，2014年至2018年间，该科专科门诊接诊肾病患儿113823人次，收治住院肾病患儿12117人次。5年中，肾病专科的住院患儿排名前五的疾病分别是：过敏性紫癜及紫癜性肾炎4569人次、肾病综合征2946人次、肾炎综合征1097人次、孤立性血尿745人次、泌尿道感染402人次。

“大家都认为，肾病是成年人的‘专利’，不会发生在孩子身上。的确，儿童终末期肾病的发生率远低于成人，但是很多成人的终末期肾病起源于儿童。”吴天慧表示，不少终末期肾病患者由于在儿童时期所患的肾脏疾病没有引起足够的重视，没有得到早期诊断及治疗，以至于在儿童时期本能够控制的肾脏病延续至成人，不断进展、恶化，最终发展至终末期肾病。

近年来，省儿童医院肾病门诊人数逐年递增。“从另一个方面来说，这是一个好现象。”吴天慧表示，越来越多的人开始重视小儿肾病，使肾脏损害及时被扼杀在摇篮里。但同时也有一些孩子在发现肾脏有问题时，已进入肾功能不全阶段，失去早期诊断、早期治疗的最佳时机。

吴天慧提醒，若是发现孩子出现尿频尿急、尿痛血尿等症状时，家长应及早带孩子就医，查明原因。

提醒 尿常规检查既简便又有效

“很多肾脏疾病起病隐匿，尿常规检查是早期发现肾病的有效方法。”吴天慧提醒，如果家族中有肾病患者，新生儿出生后最好第一时间进行一次尿常规检测，之后每3至6个月进行一次检测。对于没有肾病家族史的儿童，每年也应进行1至2次尿检。如果尿常规检查发现有蛋白、隐血、红细胞、白细胞、管型、酮体、尿糖等，都应做进一步检查。

部分儿童肾脏疾病患者需要使用特殊药物，如大部分患肾病综合征的孩子需要应用糖皮质激素治疗。不少家长害怕激素的副作用，或因在漫长的治疗和等待中失去耐心，中途停药，转而带孩子寻求一些土方子，尝试民间传言疗效好、见效快的“草药郎中”“祖传秘方”。

“激素有副作用是不争的事实，但在临床上，至今没有药可以代替糖皮质激素对肾病综合征患儿的治疗。”吴天慧表示，在用药过程中，医生会经过反复权衡，在必要时才会添加激素药物进行治疗。此外，肾病患者应该在专科医生的指导下进行规范化治疗，如果贸然停药或换药，极有可能再次损害肾脏。

省儿童医院肾脏风湿科主任李志辉提醒，所谓的“乡间土方”药物成分不明，用量和搭配都未经过反复和大量的科学实验验证，这种“病急乱投医”的行为和缺乏科学验证的药物和治疗方法将会是损坏孩子肾脏的又一个隐形杀手，在临床上也屡见不鲜。

同时，引起肾脏损害的药物众多，而孩子年龄小，脏器未发育成熟，很多药物如抗生素、各类利尿剂、非类固醇抗炎药物以及中草药都会对孩子肾脏有所损害，所以家长不要盲目自购药物给孩子服用，应在专科医生的指导下给孩子服药，给孩子选择专门的儿童剂型。

此外，在日常生活中，家长应为孩子制定合理、健康的饮食，让孩子多吃新鲜水果蔬菜，注意低盐、低糖；让孩子养成多饮水的习惯，少喝各种饮料；多带孩子到户外运动，提高身体免疫力。