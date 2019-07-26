国际精神分析大会在伦敦召开

7月24日至27日，国际精神分析大会第51届全球会议在英国伦敦举行，来自世界各地的数百名心理分析师和治疗师参与其中，来自首都医科大学附属北京安定医院等单位的中国心理学专家在大会上发言。

据介绍，国际精神分析协会是历史最悠久，规模最大的国际精神分析的组织和世界上主要的评审和监管精神分析的机构。本次大会以女性气质（Feminine）为主题，涵盖母婴关系、女性认同和女性表达，精神分析应用三个主要议题。

母婴关系被作为重要议题

据了解，母婴关系被作为本次大会上的一项重要议题。Talia Hatzor和Antónia Llairo将探讨不安定环境下对父母-婴儿关系及母亲功能的影响。不利的生存环境对婴儿来讲，可能会造成创伤，而养育者的丧失或抑郁也是婴幼儿心理创伤的重要来源，Mali Mann将通过案例展现自己对此的思考。

在Frances Thomson-Salo等分析师看来，父母在空间上和心理上的缺位之所以会对婴幼儿产生创伤性影响，是因为婴儿在围产期就与父母形成了互相影响的主体间性模式，这种模式确认并强化了父母-婴儿间心理和生物性上的连接，另外，不同模式也构成了不同母婴关系意象的差异性，Stephen Seligman和Giuseppe Civitarese通过探究这种理论的差异性扩展了对母婴关系的思考。

Jenny Heller认为，母女关系是母婴关系的继续和发展，早期不良的母性关系会在成人女性关系中，引发母婴关系攻击性的表达，而这种表达往往与对“女性”身份的体验有关；Smadar Steinbock等分析师则聚焦于母女关系本身，试图通过检视关系中的爱恨，认同和融合，寻找恢复生命力的通道。

女性认同和女性表达是主体内容

女性认同和女性表达是本次大会的主体内容。在女性认同方面，Dominique Scarfone在主旨报告中谈到了精神分析中关于女性理论的保守点和闪光之处，Jan Abram和Kathleen Kelley-Lainé将比较讨论女性角色在费伦齐和温尼科特理论中的差异。

“女性因素”是女性认同的重要成分，Leslsy Caldwell将主持对温尼科特“男性因素”和“女性因素”的讨论，大家认为“男性因素”和“女性因素”都是创造性的重要组成部分，存在于每一个人的身上，二者并不是二元对立的关系。

关于女性认同和临床的关系，Emanuela Quagliata和Angelika Eva Staehle选取了进食障碍作为入口，将探讨在进食障碍中原始焦虑与防御是如何妨碍内摄和认同的发展的。

在女性表达方面，大会主要关注的是女性气质在文学和艺术作品中的体现，María Gabriela Goldstein和Laurie Wilson将女性气质和当代艺术结合，将探讨女性是如何出现在一些对美的表征范式已经危机重重的当代艺术表达中的，以及我们应当如何理解其中的思想。

参会人数及涵盖主题为历届之最

据了解，本次会议的参会人数及涵盖主题均是历届之最，多元视角碰撞下的临床智慧有颇多借鉴之处。

本届大会将关注穿梭分析、远程分析和密集分析等精神分析工作方式，探讨了非传统精神分析方式进行的有效性，国际网络分析工作组邀请不同国家和地区的分析师分享了网络分析和培训的经验，为新形势下展开分析提供借鉴。在治疗关系层面，Dieter Bürgin和Haydee Faimberg将主持讨论精神分析式倾听，探究在精神分析中，治疗师是如何倾听病人的以及不同理论对倾听内容和效果的影响。Andrea Celenza 和 Stanley Coen则将展示如何处理精神分析中的亲近，探索如何打开和处理强烈的分析性亲近，而不必担心破坏边界，进而维护病人与分析师双方的安全和舒适。

关于精神分析的培训和推广，Joseph Aguayo领衔Maxine Nelson、Caron Harrang及Susan Finkelstein等人将通过现场团体展示团体过程是如何帮助我们通过体验学习精神分析，将探索精神分析式团体学习的新方法。Harvey Schwartz和Joachim Kuechenhoff等将探讨精神分析在分析室之外的应用的可能性，不同的展示者分享了自己与基层医疗工作者、精神科受训者、癌症病人以及进食障碍者的工作；Robert Lindsay Pyles将主持关于培训分析师系统的辩论。英国伦敦安娜弗洛伊德中心前培训部主任Viviane Green和国际精神分析协会精神分析师王倩等分析师将结合自己的经历，分享在中国进行跨文化培训的挑战以及应对经验。

据悉，国际精神分析协会（IPA）的历史可追溯至1902年弗洛伊德发起成立的“心理学周三协会”，初始成员只有四人，1908年，周三协会由原来的四名成员扩展到14名，并且更名为“维也纳精神分析协会”；1910年，国际精神分析协会正式成立。

经过100余年的发展，国际精神分析协会从欧洲发展到北美、拉美，再扩展到亚洲，影响力逐步扩展至全球，成为心理治疗领域认可度高，影响力广泛的协会组织，也是众多心理治疗师追求的荣誉图腾。