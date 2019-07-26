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夏季就餐，警惕“烧烤”安全

邵鲁文

2019年07月26日09:30 来源：新华网

当前正值夏季，食品容易腐化变质，就餐安全事故频发。

山东省消费者协会近日受理一起因就餐引发一氧化碳中毒的消费投诉。山东省消费者协会提醒，市民外出就餐要提高防范意识，注重夏季就餐安全。

据山东省消费者协会相关负责人介绍，近日，消费者王某一行11人在济南某烤全羊店用餐时，因包厢内空气流通不畅，发生一氧化碳中毒，其中6人中毒症状较重，经医院救治转危为安。后经山东省消费者协会协调，经营者与消费者达成和解。

山东省消费者协会提醒广大消费者，夏季外出就餐要注意就餐环境安全，就餐时首先选择证照齐全、环境干净的正规餐厅。消费者在选择炭火烧烤时，因无烟木炭、烧烤专用炭、机制木炭等燃料在不完全燃烧时会产生一氧化碳，容易导致一氧化碳中毒，因此在就餐时，一定要选择自然通风好的餐厅和房间，且保持室内空气流通，不能因开空调而紧闭门窗。

此外，消费者在选购食品时，要注意尽量购买包装好的食品，认真查看标识和包装；选购熟食时，要到具有合法资质和具备冷藏设施的经营场所购买。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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