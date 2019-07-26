夏季坐月子 这些细节须知道

又到一年酷暑时，当坐月子遇上炎炎夏日，很多新妈妈不免发怵：不能吹空调、不能洗头洗澡、不能下地乱动、不能访亲问友……诸多“禁忌”之下，夏季到底如何科学坐月子？广东省妇幼保健院产科护士长李志云来支招。

减重：母乳喂养是最好方式

李志云介绍，“坐月子”在医学上称为产褥期，一般是指胎儿从妈妈子宫娩出到妈妈全身器官（除乳腺外）恢复到或基本恢复到没有怀孕时的状态的这段时间，通常持续42天。

减重是很多妈妈产后非常关注的话题。李志云表示，母乳喂养就是产后减肥最好的方式。“母乳喂养宝宝的过程就把母亲体内的热量消耗掉了，妈妈只要做到均衡饮食，不用刻意减肥，其实体内的脂肪就在慢慢地消耗。”

但是，一个直观的感受是，很多母乳喂养的妈妈并没有瘦下去，反而更胖了。李志云解释，这是因为很多母乳喂养的妈妈担心分泌的母乳不够宝宝吃，就大吃特吃，一补再补。摄入的营养过多，堆积在身上转化为脂肪，其实正常饮食即可满足母乳喂养的需求及自身机体的需要。

饮食：喝催乳汤不如宝宝勤吸吮

坐月子期间整体饮食原则讲究均衡：荤素搭配，干稀搭配，水果适量，多吃新鲜蔬菜。

“产后没有必要额外大量喝汤，尤其是不宜过早大量喝浓汤。”李志云强调，坐月子期间想要促进泌乳，最重要的是让宝宝勤吸吮。在乳腺管还未吸通时，过早喝浓汤，容易导致乳汁积存在乳腺管内，不能及时排除，可能出现乳胀的情况。因此，鼓励妈妈生完孩子后尽早让宝宝吮吸乳房，以便把乳腺管吸通，一般建议产后五到七天以后可以开始适当喝一些催乳的汤水。

另一方面，新生儿宝宝的胃容量不大，对母乳的需求量也不大，按需喂养即可。

运动：增加腹压动作不宜有

产褥期女性凝血功能亢进，下肢深静脉血栓是坐月子期间的“特色病”。

李志云建议，卧床休息时不妨绷绷小腿、伸展弯曲膝关节，促进下肢静脉的血液回流，预防深静脉血栓。

有些新妈妈觉得坐月子就应该在床上一躺到底。对此，李志云表示，无论顺产还是剖腹产，在身体允许、体力支持的情况下，鼓励产妇尽早活动，散步、抬抬腿、伸伸手等都可以尝试。需要注意的是，分娩后不久的产妇盆底肌比较松弛，应尽量避免增加腹压的动作，如提重物、久蹲、剧烈咳嗽、大便用力等，否则容易导致盆腔脏器脱垂。

起居：密闭空间别待太久

很多人担心受凉得“月子病”，坐月子期间干脆不开空调。其实不然，空调照样可以开，不过要注意温度不要低于26℃，风口别对着人吹，建议新妈妈穿着能够遮住关节的衣服，以防受凉。

月子期间，产妇身上的汗液较多，动辄湿透衣服，应及时擦干汗液、更换湿了的衣物，此时也不宜待在空调房。

“不要等到口渴了才喝水。”李志云提醒，夏季待在空调房，产妇需警惕隐性缺水，注意适当补充水分，建议每天补水1500~2000毫升，汤、水、水果等都是补充水分的方式。

个人护理方面，坐月子期间也可以正常洗澡、洗头，但要注意不能盆浴，以防逆行感染。体力恢复好的顺产妈妈当天就能淋浴，而剖宫产的妈妈可以擦洗身体或在伤口处贴上防水伤口贴进行淋浴，洗完澡尽快擦干水迹、穿上衣服。

产妇在月子期间不宜在密闭的空间待太久，应定时开窗换气。尽量减少外人来家中探访的次数。家中空间相对小，产妇和婴儿的抵抗力弱，过密的探访会影响他们休息，也容易受到外界细菌的侵扰。

心理：家庭关怀不可少

整个孕期由于激素水平的改变，孕妈的精神容易紧张，尤其是孕晚期。生完孩子后雌孕激素急剧下降，再加上分娩时体力的消耗、分娩后母乳喂养、照顾宝宝等因素，产妇压力比较大，情绪容易波动，也就是心境不良，表现为多虑、容易哭、猜疑心重等。此时家里人应多关心产妇，参与到婴儿的照料当中，让产妇休息好，保持愉快的情绪，平顺度过这段时期。

“坐月子并不是禁步在家里。”李志云支招，天气好的情况下，产妇可以到室外散散步、晒晒太阳，有助改善心情。此外也鼓励产妇多跟自己亲近的人沟通，主动倾诉，缓解紧张情绪。