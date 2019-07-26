起身就头晕 可能并非低血糖

躺着、蹲着甚至坐着时间稍微长了一点，坐或站起来时突然一阵晕眩袭来，眼前模糊，可是，定一定神，稍过几分钟，身体又恢复了正常。这样的状况，到底是贫血还是低血糖导致？

其实，很可能既不是贫血也非低血糖，而是“直立性低血压”作祟！

身体好也中招

56岁的老聂（化名）虽然平时没有怎么锻炼，但血压、血糖都正常，身体一直很好，平常喜欢到公园里跟老伙伴下个棋。

最近一段时间，老聂很是困扰，原来，他总是觉得蹲着下棋起身后一阵头晕，有一次差点摔倒在地。

发生几次后，老聂把情况告诉了儿子，警惕性高的儿子带着老聂去了医院检查，被告知是患上了“直立性低血压”。

体位改变血压霎时下降

医生的诊断让老聂松了一口气：原来不是贫血或者血糖低。不过，“直立性低血压”是什么问题？

广东省第二人民医院心血管内二科主任、主任医师叶泽兵介绍，这种身体问题，实质是由于体位改变让血压霎时下降。

体位的改变，比如从平卧位突然转为直立，或蹲坐时间较久起身站立，这时人体出现头晕、眼前模糊、晕厥。通常认为，改变体位为站立位3分钟内，收缩压较平卧位时下降20毫米汞柱（高血压患者为30mmHg）或舒张压下降10毫米汞柱，即为直立性低血压。

他提醒，直立性低血压大部分情况下并不是一种病态表现，少部分继发于其他疾病，如帕金森、脊髓疾病、急性传染病或严重感染、内分泌紊乱、慢性营养不良或使用降压药、镇静药之后。

马上平卧以保障脑供血

据统计，65岁以上老年人直立性低血压可达15%，75岁以上更可高达30%~50%。

可能直立性低血压对于一般人只是造成当时的短时难受与心慌，但对老人却可能问题严重——随着年龄的升高，老年人血管机能下降，下肢肌力下降，久蹲后起身大多会伴有头晕眼花、起身困难，因此导致的摔倒、碰伤等事故也并不少见。

发生直立性低血压，需要治疗吗？如何进行？

叶泽兵建议，一旦发生直立性低血压应立即平卧，保持脑供血的灌注，避免跌倒、摔伤。同时，测量血压、脉搏以帮助诊断。待完全恢复后，可以测量不同体位的血压和脉搏，以便于明确诊断，防止因晕厥给病人带来不良影响。

服药期起身最好有扶靠

叶泽兵提醒，预防直立性低血压，要注意做好这3点：

1.在蹲下起身时，最好保持较为缓慢的速度，不要太迅速地站立，让身体能有时间做出反应。不仅能给大脑时间反应，也能避免很多磕磕碰碰等意外发生。

2.如果是在服用降压药、镇静药等药物时期，要提高注意，站立起身时最好扶靠支撑物，避免突然昏厥摔倒。

3.平时应多运动，加强锻炼，增强自身体质方能提高免疫力，同时还需要均衡饮食。

叶泽兵特别提醒，长期卧床的病人和患有高血压的老年人就要在平时特别注意，在站立时动作宜缓慢，在站立前先做准备动作，如握拳等轻微的四肢活动，有助于促进静脉血向心脏回流，避免直立性低血压发生。