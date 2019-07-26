肝肿瘤术前术后应该如何调理？

肝癌是病死率最高的恶性肿瘤之一。因为肝癌的恶性程度高，治疗难度较大，单一治疗手段疗效欠佳，因此肝癌的治疗特点是多个学科及多种方法共存，治疗的同时也不可避免地带来各种毒副反应。尤其是手术切除肿瘤前后的身体不适、情绪焦虑，西医放化疗中带来的种种不适，有没有办法缓解呢？广东省中医院肝病科主任池晓玲教授介绍，中医药治疗可以让患者调节到更为舒适的身体状态，减少病痛折磨，更快康复。

食疗和音乐疗法 有助疏肝理气安神

省中医肝病科吴树铎副主任医师介绍，手术前配合中医治疗，主要是缓解患者焦虑情绪和疏肝理气为主，可服用舒肝健脾颗粒配合音乐疗法疏肝安神。手术后可服用香砂六君子丸、逍遥丸等进行调治，饮食以清淡易消化为主，切忌肥甘厚腻，过于滋补而影响脾胃运化。

食疗方面，池晓玲推荐佛手茯苓瘦肉粥，以补脾柔肝；醒胃开胃汤健脾开胃，但汤水不宜过多，且饭后服用较佳，以免影响消化。

佛手茯苓瘦肉粥：佛手10克，茯苓25克，白芍15克，陈皮5克，猪瘦肉200克，生姜10克，大枣10枚，粳米250克。将所有用料洗净，猪瘦肉切片，生姜拍烂备用。全部用料加入锅内，加适量水，大火煮沸，小火煮至米烂粥成，加精盐调味即可食用。

醒脾开胃汤：生麦芽50克，淮山30克，炒薏苡仁50克，牛肉150克，陈皮10克，生姜10克。全部用料洗净，牛肉切成小块，生姜拍烂，备用。全部用料加入锅内，加适量水，小火煮2小时，加精盐调味即可当菜佐餐。

缓解介入疗法后并发症 中药也有招

池晓玲介绍，中药在肝癌介入治疗过程中的联合应用也具有明显良性调节作用。食疗方面，可选用化湿泄热茶，清热化湿，宣通开胃。

化湿泄热茶：青蒿10克，薄荷15克，通草3克，荷叶1张，茶叶3克。全部清水洗净一起放入大杯中，沸水冲泡代茶，频饮即可。

放疗影响脾胃 可以这样吃

对放疗后的肝癌病人，放疗主要是影响患者脾胃功能，肺损伤，引起骨髓抑制，中医治疗原则是疏肝健脾，补益肝肾，清热解毒，养阴生津为主。

莲子百合粥：猪瘦肉200克，莲子、百合、淮山各30克，粳米200克。全部用料清水洗净，猪瘦肉切片，一起放入砂锅，加适量清水，大火煮沸，小火煮至米烂粥成，加精盐调味即可食用。可清润肺燥，止咳安神。

马蹄牛奶饮：马蹄200克，牛奶350毫升，白糖30克。马蹄洗净榨汁待用，牛奶放入锅中煮沸，加入白糖和马蹄汁煮沸即可。

吴树铎提醒，肝癌患者术后必须要重视复查，一般每3个月复查一次，生化检查及B超或CT；大部分肝癌患者还合并有乙肝，抗病毒治疗能有效预防肿瘤复发，所以一定要终生进行抗病毒治疗。