中国研究型医院学会住院管理专业委员会成立

7月20日，在海南省海口市召开的“2019年中国研究型医院学会高峰论坛”上，中国研究型医院学会住院管理专业委员会正式成立。中国研究型医院学会名誉会长秦银河亲临会场，军委后勤保障部卫生局王树千、解放军总医院副院长何昆仑、解放军总医院原副院长韩进、中国研究型医院学会副会长刘希华等领导出席会议并致辞。

中国研究型医院学会住院管理专业委员会共有55名专家组成。解放军总医院原副院长韩进教授受聘名誉主委，解放军总医院第一医学中心住院管理科主任王玉锋当选为首任主任委员，国家卫健委医院管理研究所医疗政策部主任董四平教授等10名专家当选副主任委员，解放军总医院卫勤部医疗管理处吴晓松处长当选秘书长。

颁发证书

会上，中国研究型医院学会刘希华副会长宣读了学会批复，军委后勤保障部卫生局、解放军总医院、中国研究型医院学会领导以及专委会名誉主任委员，为专委会主要成员颁发了证书并致辞。各级领导高度评价专委会的地位作用，并对就下一步建设发展提出了针对性，前瞻性，实践性极强的指导意见。

专业委员会主任委员、解放军总医院第一医学中心住院管理科王玉锋主任表示：随着我国医疗卫生事业蓬勃发展和广大人民群众健康需求的日益增加，住院管理作为医疗流程中至为关键的核心环节，医院管理中极为重要的业务基础，就医体验中十分突出的影响因素越来越受到关注。医疗床位的科学调剂、统筹调度和管理，是提升医疗服务质量效率的重要抓手，也是医院内涵质量建设的主要体现。专委会正是应时代需求而生，着力构建开放共享的学术交流平台、经验互鉴平台、思维碰撞平台，从而更好地为广大患者提供服务。

据介绍，住院管理专业委员会作为全国首创的新兴管理学组，由中国研究型医院学会发起，集聚了来自全国、全军的住院管理专业的人才力量，将融合住院管理内容研究、建立住院管理工作标准、开发住院管理信息化智能化平台、组织相关人员培训和成果推广应用等手段，对提高我国医疗机构住院管理水平，提高广大患者对医疗服务满意度，实现健康中国具有积极的现实意义。