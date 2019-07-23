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梅雨季来碗醒脾除湿胡辣汤

2019年07月23日09:36 来源：健康报网

杭州市健康管理中心 俞卫华

又到一年梅雨季，很多人会煮点赤小豆薏仁汤来祛湿气。其实，胡辣汤也有醒脾、除湿的功效。

胡辣汤是地地道道的河南小吃，已有数百年的历史。有人听到胡辣汤的名字，可能以为就是把胡椒和辣椒放进汤里一起煮。其实，正宗的胡辣汤中只用胡椒，不用辣椒。胡辣汤的意思是“胡乱辣”，即把各种辣味加在一起的那种辣，切不可望文生义。

关于胡辣汤，民间有很多传闻逸事。最著名的传说是胡辣汤曾治好了明代清官于谦的伤风。胡辣汤是否治好了于谦的伤风，并没有严谨的途径可以考证，但从中医角度来说，它的确具有消食开胃、祛风散寒、活血化瘀、行气解疟、驱虫滞泄之功。

胡辣汤做法：先用牛肉、牛骨或羊肉、羊骨熬制高汤，要加入八角、胡椒、桂皮、白芷、陈皮、胡椒粉、盐、黄酒等配料，还要配上地道的红薯粉条、黄花菜、木耳、面筋、豆腐皮、海带、花生米。待锅沸腾，将洗面筋沉淀下的面浆缓缓勾入锅中，不停地搅拌，和成芡糊状，最后酌情添加胡椒粉、五香粉等调料。吃的时候，还可加醋和香油。口味以酸辣为主，鲜香为辅，搭配油条、油饼、水煎包等佐餐，唇齿留香，回味无穷。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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