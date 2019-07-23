国人吃掉世界上70%的西瓜？

最近，世界粮农组织的一项统计数据在网上广为流传：占世界人口总数20%的中国人，吃掉了世界上70%的西瓜。国人的吃瓜实力为什么这么强大？专家告诉记者，唐三彩作品中就有西瓜，而南宋中后期，江南地区已经普遍种植西瓜，千年的“吃瓜传统”，让吃瓜的学问中渗透了历史、科学与艺术。

吃瓜的历史

南宋时江南已有大批“吃瓜群众”

南京众彩农副产品批发市场工作人员告诉记者，7月21日，众彩的西瓜到货量是1169吨，稳坐水果排行榜第一名。

西瓜到底有多受欢迎？根据联合国粮食及农业组织数据库数据，2016年，世界西瓜总产量为1.17亿吨，中国排在第一位为7920万吨，占世界总产量的68.4%，排在第二位的土耳其，产量为390万吨。而2016年我国西瓜的出口量仅为2.99万吨，连同年生产量的1%都达不到。

国家统计局也专门就西瓜算了一笔账：如果按一个西瓜10斤计算，中国人每年要吃掉160亿个西瓜。占世界人口20%的我们，吃掉了世界约70%的西瓜。

中国人不仅吃瓜数量大，而且历史悠久。南京农业大学从事农业史研究的副教授李昕升告诉记者，1991年考古工作者在西安市东郊田家湾唐墓葬出土的“唐代三彩西瓜”，有力证明了至少在唐朝时期，西瓜已经传入我国了。史料还能证明，南宋初年西瓜的种植在中原及长江流域逐步推广，到南宋中后期西瓜已在江南地区获得普遍种植。从元代开始，各地方志所记载的西瓜品种达50余种。

吃瓜的科学

以貌取“瓜”挺靠谱，“歪瓜”口感不好

不少市民都反映，感觉今年的西瓜普遍很甜。对此，江苏省农科院蔬菜研究所副研究员徐锦华证实说，如今消费者都比较重视西瓜的品质，“采购商在收购西瓜的时候要求就很高，所以消费者买到的西瓜都是甜的。”另外，前一段江苏雨水较少，也保证了西瓜的糖分。

尽管现在西瓜品质普遍不错，但挑西瓜仍然是每个“吃瓜群众”的必修课，而我们最常用的挑瓜方式就是“拍一下”。徐锦华介绍，如今市面上比较多见的西瓜品种8424、美都、麒麟瓜等等，都是可以通过拍打分辨成熟度的，正常成熟的西瓜经过拍打，有轻微震动，而生瓜或者过熟的西瓜响声发闷。不过，产自山东的甜王西瓜，由于果皮较硬且瓜瓤硬脆，无论怎样拍打都是听不出成熟度的。除了拍打，徐锦华告诉记者，买西瓜时要挑选外形圆整的，“歪瓜”的瓜瓤里会有茎块，影响口感；瓜蒂如果是卷曲的，西瓜一般比较甜。

挑西瓜时还有一个重要的因素：西瓜有没有籽。无籽西瓜是三倍体西瓜，由普通的含2组染色体的二倍体西瓜和经过处理的含有4组染色体的四倍体西瓜杂交而成，由于三倍体细胞在进行减数分裂时出现联会紊乱的情况，所以三倍体西瓜不能形成种子。可以说，无籽西瓜是科学带给“吃瓜群众”的最大便利。

吃瓜的艺术

你是用勺舀还是雕朵花？

说到吃西瓜的方法，有人认为捧上半个冰镇西瓜，用勺舀着吃，是夏天最大的享受；含蓄点的，会选择切成条慢慢啃；更“精致”的做法，是用工具把瓜瓤做出球形、条状等造型摆盘，甚至用瓜瓤雕一朵花。

在江浙很多地方，立秋时有“啃秋”的习俗，也就是在立秋这天要吃瓜。清朝张焘的《津门杂记·岁时风俗》中记载：“立秋之时食瓜，曰咬秋，可免腹泻。”民间传说，立秋当日吃瓜，能清除暑气、避免痢疾。

“吃瓜群众”不仅喜欢吃瓜，连西瓜皮也不舍得放过。徐锦华说，关于西瓜有个非常有趣的知识点，从吃的功能来看，西瓜属于水果，但是从栽培特点来说，西瓜其实更接近蔬菜。“吃瓜群众”用智慧成就了西瓜蔬菜的特性：凉拌西瓜皮、五花肉红烧西瓜皮、清炒西瓜皮、西瓜皮绿豆粥、西瓜皮酱，甚至是西瓜皮馅儿包子……一个西瓜，可以“垄断”凉菜、热菜、主食到餐后水果的所有环节。