碰伤冻伤的水果可以吃
@中国疾病预防控制中心营养与健康所副研究员 徐维盛
烂掉一部分的水果到底能不能吃？相信很多人都纠结过这个问题。水果烂掉一般有以下几个原因:1.发霉腐烂。这样的水果一旦坏掉，不论程度，垃圾桶是它们最好的归宿。因为水果水分多，一旦霉变，极易由果汁渗透导致整个水果受到霉菌污染。2. 磕碰伤。磕碰之后，水果果肉变软，颜色的变化是由于细胞破损，胞内物质发生酶促褐变，并不会产生有害物质，可以食用。不过磕碰后的水果由于营养物质裸露在外，极易吸引微生物，所以建议削去变色部分，尽快吃掉，否则可能一不小心变成霉变水果。3.低温冻伤。低温冻伤的水果表皮一般又软又黑，也是由于细胞破损，里面的物质发生酶促褐变导致的。只要没有微生物聚集，这类水果也相对安全，依然需要尽快吃掉，以免细菌繁殖。需要提醒大家，高糖高水分的水果易变质，因此一次性不要多买。
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