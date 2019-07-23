消暑四豆汤 清热解毒

推荐：广东省中医院临床营养科

今日迎来大暑。大暑是夏季的最后一个节气，也是一年中最热的节气。人们仍须防暑降温，多处阴凉之地。在饮食方面，则要以清热芳香消暑为主——清淡易消化，芳香可刺激食欲。

主要功效：清热解毒、消暑利尿

推荐人群：适用于夏季暑热口渴、小便不利、身肿、食欲不佳、烦热不眠等症。

材料：赤小豆、白扁豆、绿豆、黑豆各30克，甘草10克（3~4人量）。

烹调方法：将上述材料洗净，浸泡1~2个小时，然后一起放进瓦煲内，加入清水2500毫升，以武火煲沸后，改用文火煲两个小时，添加少量冰糖即可品尝（亦可不放糖）。

汤品点评：赤小豆性平味甘，有利水消肿、解毒排脓、利湿退黄的作用，常用于疮疔初起、黄疸水肿、小便不利等症，对于夏季暑湿身重有较好的祛湿利尿的效果。白扁豆性温味甘，有健脾化湿、和中消暑、解毒的作用，常用于暑湿腹痛、脾胃失和所致的吐泻等症；绿豆性寒味甘，入脾、胃经，功能清热解毒、消暑利湿、止渴，自古便被用作消暑解毒的良药。黑豆性温味甘，有助于赤小豆、扁豆、绿豆的消暑利水作用，又能和扁豆一起减缓绿豆的寒凉之性；而甘草在此乃用其调和百药之功。合而为汤，则消暑而不寒凉，利水而不伤肾。

这款四豆汤气味香润清甜，具有清热解暑的功效，且不寒不凉，可谓老少咸宜。不过需要提醒的是，如果平素消化不良、肠胃容易胀气的人群不宜过量食用豆类，喝汤不吃汤渣即可。