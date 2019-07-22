佑安肝病感染病专科医疗联盟成立

由首都医科大学附属北京佑安医院牵头，全国不同地区的207家专科成员在京成立佑安肝病感染病专科医疗联盟。联盟将在3—5年内建成立足北京、辐射全国、有一定国际知名度的中国肝病和感染病新型专科医疗联合体，成为我国肝病及感染病防治的重要力量。

当前，以病毒性肝炎为代表的肝病，以艾滋病为代表的感染性疾病，仍然是我国以及世界面临的严重公共卫生问题。据不完全统计，全球约有2.4亿慢性乙型肝炎病毒（HBV）感染者，我国约有慢性HBV感染者约9300万人，丙肝患者约800万人。据中国疾控中心评估，截至2018年底，我国估计存活HIV/AIDS患者约125万，新发感染者每年约8万例。

然而，在我国由于肝病感染病优质医疗资源总量不足、且过度集中分布在北京、上海、广州为代表的省级大医院，而基层人才缺乏、技术落后，尚不能完全满足群众的卫生健康需求。佑安肝病感染病专科医疗联盟的成立正是要解决这个问题。

佑安肝病感染病专科医疗联盟执行理事长、北京佑安医院疑难肝病及人工肝中心首席专家段钟平介绍，联盟的成员单位由肝病及感染病专科医院、具有较大规模肝病科或感染科的综合医院、肝病及感染相关的疾病预防控制机构和科研院所组成，包括不同级别（省级、地市级、县级）、不同性质（中医、西医）、全国不同地域的医院或单位，具有广泛代表性。（申少铁）