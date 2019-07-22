孩子腹泻脱水，怎么补液盐

南京市妇幼保健院主管药师 童 鑫

夏季是儿童腹泻的高发季节，许多孩子用了止泻药后，腹泻症状有所缓解，但精神状态不佳，还会出现皮肤干燥、嘴唇干裂等情况，甚至会出现体温升高、发低烧的现象。这都是腹泻导致了机体脱水的表现。

婴幼儿对水、盐平衡的调节能力差，腹泻时，不仅吸收水和无机盐的能力受损，水和盐还会从血液进入肠道，造成人体水分和盐入不敷出，从而脱水。严重脱水可造成水电解质紊乱，甚至威胁生命。因此对于腹泻的孩子，治疗中极为重要的环节就是尽早补液，预防和纠正脱水现象。目前，我国临床使用的口服补液盐（Ⅲ）是根据2006年世界卫生组织和联合国儿童基金会联合推荐的新一代口服补液盐配方配置的，在治疗腹泻引起的轻、中度脱水的同时，还可有效补充钠、钾及氯。

冲调补液盐时，一定要规范，应严格按照要求使用250毫升温开水将整袋进行冲泡，否则会严重影响补液效果。有的妈妈怕宝宝喝不完或口感不好，把一袋补液盐分成2份，分别冲于125毫升水中，或者冲得稀一点。这样做会使得补液盐的离子浓度异常，导致宝宝肠道对水和电解质的吸收异常，最终使补液效果不理想。需要特别注意的是，应选用温开水而非沸水冲调。配好的溶液如果凉了，可以通过隔水温热的方法加热。补液盐可以一次性配置好，使用时分次服用。尤其是小宝宝，可以遵循少量多次的原则，剩余的溶液建议在2~8℃冷藏保存，24小时内服完。

补液量根据年龄有所不同。如果是完全母乳喂养的婴儿，只要增加喂奶次数、延长喂奶总时间就可以，不需要另外补液；2岁以下儿童，腹泻一次，补充50~100毫升液体；大一点的儿童，腹泻一次，补充一杯或者半杯（杯子容量约250毫升）液体；10岁以上儿童，没有限量要求。

为了确保疗效，一定要足量喂送。如果孩子不能大量喝，家长可以用小滴管、杯子、勺子、注射器等，少量多次给宝宝喂食，每2~3分钟喂一次，一次10~20毫升，直到喂够剂量。如果孩子出现呕吐，停10分钟后再慢慢喂。

最后还有四点注意事项：

1.口服补液盐一般不用于早产儿。

2.切记，不要因为口感不佳而向溶液里加糖、蜂蜜或其他东西，以免改变液体的渗透压和盐糖比例。

3.避免在服用期间与其他药物联合使用，防止产生相互作用而影响治疗效果，应在医生指导下制定联用方案。

4.服用期间，如果患儿出现持续、频繁、大量腹泻及呕吐情况，口服补液盐有可能失效，应及时在医生指导下调整方案。▲