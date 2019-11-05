如何分辨硫磺熏过的花茶

山西读者赵女士问：朋友告诉我，现在市面上有的玫瑰花茶是用硫磺熏制的，真是这样吗？应该怎么辨别？

原国家茶叶质检中心教授级高级工程师沈红答：玫瑰鲜艳的颜色来自花青素，但这种天然色素很不稳定，在阳光、氧气和高温的条件下容易被降解。玫瑰花茶是将鲜玫瑰通过高温烘焙脱水制成，在加工过程中，部分花青素会降解变色。发暗发紫的花茶，卖相不好。因此一些不良商家采用硫磺熏制玫瑰花茶，使花色更加鲜艳。硫磺还能破坏花表层的蜡质，使其更易脱水干燥，缩短脱水时间，节省加工成本。然而，用硫磺熏过的花茶不仅营养有一定损失，还可能带来健康危害。

建议大家选购时要注意以下几点：一是看，没用硫磺熏制的玫瑰花茶花瓣紫红色、花托呈绿色；如果花茶的颜色过于鲜艳，甚至艳丽得不正常，很可能是被硫磺熏制过的。二是闻，被硫磺熏制过的花茶可能有一股较刺鼻的酸味。三是尝，没用硫磺熏制的玫瑰花茶泡水时有玫瑰花香，且花香较浓，泡在水中花瓣会散开，耐冲泡；被硫磺熏制过的花茶泡水时花香很淡，通常都有一股酸味。泡在水中花瓣不易散开，并且不耐冲泡。

需要说明的是，含硫量低的花茶，可能很难判断，所以消费者最好选择诚信度高企业的产品。