广东读者胡先生问：我孙子两岁半了，看起来存在包皮过长的问题。人都说包皮过长还是割掉好，请问都要割吗？多大割比较合适？

中山大学附属第六医院泌尿专科主任马波解答：包皮的状态可分为正常、包皮过长、包茎、包皮嵌顿和隐匿性阴茎。包茎、包皮过长确实危害很多：容易导致细菌感染，产生炎症甚至溃疡；患处痛痒会引起患儿搔抓，以致养成手淫的习惯等。但这并不代表其一定要手术，也有些是生长发育的正常情况。

男孩刚出生时会出现正常的生理性包茎，也就是包皮完全覆盖阴茎头，而且粘连，几个月后，粘连才会逐渐消失，包皮与阴茎头分离。3岁之后龟头就会自然部分或全部外露，所以家长可以耐心等一等。有的孩子虽然包皮过长，但包皮松弛易于上翻，没有狭窄环及粘连的情况，也不需要手术。只是平时要注意清洁卫生。

3~4岁时，由于阴茎及阴茎头生长，包皮逐渐后退，这时虽然包皮过长，但可以外翻包皮露出阴茎头，是正常的现象；11~15岁时，应有2/3的包皮可以完全上翻；16~17岁时，则仅不足5%有包茎。

以下三种情况，要及时就诊：1.男孩进入青春期后，若包皮口狭小，上翻时仍不能露出龟头和尿道口，且勃起时疼痛，可能会影响阴茎发育；2.包茎清洁卫生困难，出现反复频繁发作的包皮龟头炎。3.排尿时尿液呈细线，虽能排出，但需要用力，易造成泌尿道感染，且可能会对肾脏造成影响。▲