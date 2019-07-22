平躺不舒服，可能是心衰

安徽读者李先生问：我今年60岁，一直患有心脏病，近几个月睡觉时添了个毛病，需要垫3个枕头或靠在床头才能睡着，否则就会憋气。这是为什么？

中国医师协会心血管内科医师分会常委李学奇教授解答：李先生这种情况应考虑有心衰的可能。心衰后，由于心脏收缩、舒张功能以及血液循环发生变化，会导致肺瘀血。平躺时会增加肺部血液，导致呼吸困难，所以患者睡觉时需要采取半卧位或坐位，有的病人还会在夜间憋醒。心衰是一种进展性疾病，重在早防早治。若心脏病患者发现自己有久咳不愈、焦虑、夜尿增多、头晕等情况，应考虑有心衰的可能。

有下列疾病的患者也要格外小心。一是高血压，这是心衰的最常见病因。患者应每天定时测量血压，定期到医院做心电图检查，注意保养心血管。二是糖尿病、肥胖、代谢综合征，已经成为心衰的重要诱因。患者日常一定要注意保持清淡饮食，尤其不要暴饮暴食，将体重控制在合理范围，给身体减负。三是有心脏毒性药物史、风湿热病史、心肌病家族史等。患者平时应格外注意有没有心衰症状，一旦出现乏力、疲倦、气短、心悸、下肢或全身肿胀，以及持续咳嗽、呼吸困难、夜间难以入睡、心率加快等症状，一定要引起重视，及时就诊。