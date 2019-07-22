在胃的内壁，有一层厚厚的细胞，形成胃黏膜，负责分泌胃液（盐酸、黏液、胃蛋白酶等）帮助消化食物。正常情况下，胃黏膜按照人体的需求生长，保持着一定的数量。但不良因素的刺激如幽门螺杆菌感染等，会使胃黏膜上皮和腺体萎缩、数目减少，黏膜变薄、基层增厚，使胃酸分泌减少，患者出现食欲下降、上腹不适或钝痛、胀满、嗳气等消化不良症状，甚至有人会出现消瘦和贫血。这就是萎缩性胃炎。

有研究证明，患有萎缩性胃炎的人胃部泌酸量减少后，可能会增加胃内致癌物质的浓度。同时，慢性萎缩性胃炎患者的胃黏膜肠上皮化生使得有害物质易于吸收，从而增加癌变风险。但萎缩性胃炎将来是否会发展为癌前病变或癌变，应根据病变程度具体分析。目前，医界学的共识是：慢性萎缩性胃炎虽可癌变，但癌变率很低，多数研究发现其癌变率不超过3%。只要规范治疗、定时复查，可积极防治，减少发生癌变的可能。因此，建议萎缩性胃炎患者在初次确诊时、患病后每年进行胃功能三项筛查，识别早期胃癌，做到早发现、早治疗。

北京积水潭医院消化内科主任蓝宇介绍，胃功能三项筛查无创伤、简便快速、费用低廉，其结果可辅助诊断胃黏膜疾病，预测胃癌变风险，也被称作“血清学活检”，可作为胃癌早期筛查的重要依据之一。此筛查只需抽取静脉血（空腹）2~3毫升，获得血清胃泌素（G-17）、胃蛋白酶原I（PGI）和胃蛋白酶原II（PGII）的测定结果。其中， G-17占人体生物活性胃泌素80%以上，且仅由胃窦部细胞分泌。因此，它是反应胃黏膜损伤情况的重要指标。当胃部有恶性肿瘤时，G-17的数值会明显升高。胃蛋白酶原不仅有助于判断胃黏膜是否萎缩，也可以明确萎缩累及部位以及严重程度。

已患有萎缩性胃炎的患者，除了定期进行胃功能三项的筛查，平时还应积极治疗，来降低癌变风险。

规律作息，饮食得当。避免暴饮暴食、饮食过冷或过烫；少喝咖啡、浓茶；少吃不新鲜、质硬、不易消化的食物，不吃高脂、高糖、高盐、高油、腌熏、烧烤、辛辣等食品；进餐方式上提倡分餐或使用公筷公勺，减少幽门螺杆菌感染的机会；戒酒忌烟，避免增加胃部负担。

保持平和的心态，减轻压力。避免紧张情绪影响胃的蠕动和胃酸分泌而使病情加重。

合理用药。一些药物对胃黏膜有直接或间接的损伤，可导致胃黏膜糜烂和溃疡。它们通常为解热镇痛药、抗生素、止痛药、抗癌药、激素等，如阿司匹林、吲哚美辛(消炎痛)、布洛芬、红霉素等。避免滥用这些药物，如治疗疾病必须服用，也最好在饭后服用，必要时加用保护胃黏膜的药物。▲