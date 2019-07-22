乳癌术后有两个复发高峰

中国医学科学院肿瘤医院乳腺外科主任 王 翔

尽管乳腺癌是目前我国女性发病第一位的恶性肿瘤，但只要早发现早干预，预后较其他癌症好。但困扰患者的另一个问题是，术后肿瘤还会不会复发，何时复发？

虽无法告诉患者到底具体哪一天肿瘤会复发，但乳腺癌术后的复发有一定规律可循。1996年，外国学者首次观察到乳腺癌术后复发风险的时间分布模型，认为术后第2年和第5年是两个高峰期，且前者可能性比后者高。而目前的研究数据显示，乳腺癌的两个复发高峰是术后2~3年和术后7~8年。包括三阴性乳腺癌、HER2过表达乳腺癌、腋窝淋巴结阳性及肿瘤体积和数量较大较多的患者，都容易在第一个高峰复发；激素依赖型的乳腺癌患者则多在第二高峰时间段复发。

有研究认为，导致乳腺癌术后复发的原因，是大部分肿瘤细胞在临床前期处于休眠状态，原发灶切除、炎症反应、体内微环境改变激活了肿瘤细胞，让其转为复苏状态；另有研究称，肿瘤原发灶能分泌血管生成抑制因子，通过增加肿瘤的凋亡而抑制微转移灶生长，切除原发灶后解除了这种抑制作用，就会导致肿瘤复发，这解释了为什么术后会出现第一个复发高峰。

总的来说，肿瘤复发和转移大多发生在根治术后3年之内，约占80%，少部分发生在根治后3~5年，约占10%。因此，目前普遍认为，当各种肿瘤根治术后5年不复发，再次复发的几率就会大大降低。乳腺癌的复发则可以用“三年一小坎，七年一大坎”形容，尤其对于有腋窝淋巴结转移、肿瘤直径大于5厘米、由淋巴结转移且肿瘤直径大于5厘米的患者，术后3年内复发的概率更高。

对乳腺癌患者来说，熬过五年大关，也不意味着可以放松警惕，某些类型的乳腺癌，如激素受体表达阳性乳腺癌在10年后还有少数出现复发。因此，不管是哪一种类型的乳腺癌，闯过五年大关后还应像之前那般谨慎，做好预防。我们应将乳腺癌当做慢性病全程管理，从饮食、治疗、运动、心情上，始终做到最优化，坚持术后遵医嘱定期复查、合理饮食、坚持锻炼，保持乐观心态。▲