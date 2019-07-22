HE4联合CA125检测 助力卵巢癌诊断更快速、更精准

在众多妇科恶性肿瘤中，卵巢癌是女性常见且死亡率高的疾病之一。

作为新型卵巢癌标志物，血清肿瘤标志物人附睾蛋白4（HE4）的临床应用日益广泛，为卵巢癌的早诊早治提供了参考。2018年12月，北京市医疗保障局、市发改委、市卫健委、市人社局联合发布《关于规范调整病理等医疗服务价格项目的通知》，明确了HE4检测在北京获得物价审批并进入甲类医保，并已于今年6月15日正式开始执行，意味着该检测能更快地进入更多北京的医院和医疗机构，更多女性将从中受益。

卵巢癌防治现状：不容乐观的3个70%

卵巢癌早期临床症状不典型、缺乏特异性，容易与其他疾病混淆，且由于卵巢位于盆腔深部，早期肿瘤在盆腔检查中难以察觉。正因发病初期的隐匿性和强大的“杀伤力”，卵巢癌也被称为“沉默的杀手”。

“卵巢癌的防治关键在于抢占先机。若能早期发现，卵巢癌患者的5年生存率能够从20%-30%提高至60%-70%，部分可能治愈。”北京协和医院肿瘤妇科中心主任向阳教授指出，因此，建议存在卵巢癌高危因素的人群应重视定期妇科体检。卵巢癌虽然早期症状不明显，但仍可以对一些日常症状加以关注：当出现不明原因的胃胀、腹胀、乏力、消化不良、腹部疼痛等症状时应及时就医，并进行全面的问诊与体检。结合B超、血清肿瘤标志物检测进行鉴别诊断，尽早发现病变、及时治疗。

卵巢癌的高危因素包括：年龄50岁以上；有乳腺癌、结直肠癌病史或家族史；乳腺癌易感基因（BRCA1或BRCA2）基因突变（异常）或与遗传性非息肉病性结直肠癌（Lynch综合征）相关的女性；未曾生育或不孕；子宫内膜异位症患者；服用雌激素（不含黄体酮）10年以上等。

“此前卵巢癌的诊断主要依据以经阴道超声检测（TVU）为代表的影像学检查和血液检查糖类抗原125（CA125），但是这两种检测方法都各有其局限性。”北京协和医院检验科程歆琦教授指出，TVU可用于检查包括卵巢在内的生殖器官，能发现超过1-2厘米的肿块，但是对肿块的良恶性判读有赖于医生的临床经验，这可能会导致假阳性或假阴性的情况出现。研究显示，约10%的女性在其一生中会由于盆腔包块疑似卵巢肿瘤而接受手术，其中仅15-20%接受手术的女性最终病理确诊为卵巢癌。由于CA125在早期卵巢癌中特异性及敏感性低，50%以上的上皮性卵巢癌早期并没有出现CA125水平升高的现象，并且CA125在一些妇科良性疾病中也会升高，容易出现假阳性或假阴性，导致误诊或漏诊。

HE4联合CA125：强强联手“诊”爱卵巢健康

通常情况下，肿瘤标志物检测水平的升高更早于影像学检测结果，对于卵巢癌患者而言，更快速、更精准的诊断往往带来治疗效果和患者生存时间的巨大差异。

程歆琦表示，研究发现，HE4与CA125这两种指标互为补充，联合应用可明显提高卵巢癌诊断的敏感性和特异性，减少卵巢癌的漏检，提升卵巢癌早期诊断的准确性。HE4联合CA125检测可有效地对盆腔包块、卵巢囊肿和卵巢癌进行鉴别诊断，指导医生对患者制定个性化治疗方案。同时，联合检测能够更好地进行卵巢癌的疗效和预后评估、早期发现复发和转移。国外多中心临床研究表明，利用HE4和CA125的检测值所建立的卵巢恶性肿瘤风险计算法（ROMA）可用于评估女性盆腔肿块为上皮性卵巢癌的风险分层，对不同风险的包块进行分流，在避免过度诊疗的同时，优化医疗资源配置。

罗氏诊断专业和分子诊断部市场部总监郑佩珊表示，女性健康一直是罗氏诊断关注的重点领域之一。相信随着此次HE4检测正式纳入北京甲类医保，更多女性将从中受益，通过诊断的力量让卵巢癌无可遁形。未来，罗氏诊断还将继续积极致力于推动更多高医学价值检测产品的医疗可及性，助力中国女性健康管理水平的不断提升，造福更多中国女性。”（王钰迪）