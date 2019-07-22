航天中心医院协同外院联合承办北京介入论坛

7月19日—21日，由中关村肿瘤微创治疗产业创新战略联盟、北京精准放射医学学会及北京肿瘤学会介入专业委员会主办，航天中心医院、首都医科大学附属北京友谊医院、中国医学科学院肿瘤医院、北京大学肿瘤医院、首都医科大学附属北京朝阳医院、中国人民解放军总医院第一医学中心、首都医科大学附属北京地坛医院、中国人民解放军总医院第五医学中心、北京医院等共同承办的北京介入论坛在京举办。

本次会议邀请到了国内外知名介入放射学专家进行学术讲座及专题讨论。整个会议包含驻京部队介入专场、门静脉高压症专场、京沪介入论坛专场、栓塞化疗与靶向免疫治疗专场、急诊及介入并发症专场、妇儿介入专场、血管介入专场、肿瘤消融专场、介入护理专场、栓塞治疗专场、胆道介入治疗专场、肿瘤免疫治疗专场、MMT病例比赛等多个专题，内容涉及肿瘤介入、血管介入及介入护理等领域，重点突出，形式新颖，覆盖全面，特别是并发症专场，各位专家分享了手术中出现的相关并发症以及补救措施。

航天中心医院外周血管介入科主任丁明超作为本届大会主席，承办外周血管专场，展现了航天中心医院外周血管介入科在北京乃至全国介入学组的学术地位。介入护理专场由航天中心医院介入手术室护士长李芳牵头承办，联合其他八家医院介入护理力量一起，旨在把介入护理事业的发展推进到更科学的内涵建设中。（肖丽）