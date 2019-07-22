中草药降压 兼顾保心益肾

高血压是威胁中国居民健康的主要慢性病，其引起的靶器官损害亦成为患者死亡的主要原因，造成了严重的社会与经济负担。因此，加强对高血压的防治工作，已是当务之急。桑杞清眩颗粒是中日医院中西医结合心内科黄力主任研制的用于预防和治疗高血压的中药制剂，主要由桑寄生、枸杞、决明子、丹参等中草药组成，前期在国家自然科学基金、原卫生部科学研究基金支持下开展了大量的临床及基础研究工作，证明对高血压早期患者采用中药降压效果明显，后期联合西药降压可起到稳定血压，减轻靶器官损害的作用，其作用机制可能与抑制相关炎症因子有关，该研究结果已在国际期刊上正式发表。

“桑杞清眩颗粒治疗原发性高血压及对血管内皮功能影响的临床观察”的研究结果显示，桑杞清眩颗粒在降压的同时可调节患者血管内皮功能，减低血管内皮损伤，改善血脂代谢，预防动脉硬化。“基于PPAR信号通路探讨益肾平肝健脾中药对高血压心肌重构作用机制的研究”中发现其对心脏具有保护作用，可改善高血压所致的左室重构和心肌纤维化程度，减轻心脏重量。“降压脉净液（现桑杞清眩颗粒）对高脂饮食自发性高血压大鼠的影响”中发现其可降低肾小球系膜细胞及基质增生。

黄力主任认为，中草药调节血压的特点是：

1.整体调理，作用温和，降压平稳。

2.改善眩晕、头痛、便秘等临床症状，提高患者生活质量，增加患者依从性。

3.调节血脂异常，预防动脉硬化，与西药配合保护心、脑、肾等靶器官。