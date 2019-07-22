热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

百合车前草汁治痛风

蒲昭和

2019年07月22日08:56 来源：人民网-生命时报

湖南读者张先生咨询：2年前我痛风急性发作，足掌关节及拇趾红肿热痛，无法平踏，穿鞋行走都疼。朋友向我介绍一方子：用百合30克、车前草60克，加水煎煮后取药汁600毫升服用，每日1剂，分3次服完。我连服3剂后，疼痛减轻；再服4剂后，疼痛、红肿消失。后来痛风再发作时，服用本方仍有效。想请问专家，这个方子的机理是什么？

成都中医药大学中医药情报部副研究员蒲昭和解答：痛风类似中医的热痹症，多是湿邪入里化热，或素体阳升，内有蕴热，湿热交蒸所致。

方中，百合有养阴润肺、清心安神的功效，主治阴虚久嗽、痰中带血、虚烦惊悸、失眠多梦等。百合甘寒滑利，还能润肠通便、清理热病余热。《本经逢原》认为，百合还有“利小便”的作用。研究发现，百合成分可以调节免疫功能、抗炎，因含有秋水仙碱，还能减少尿酸形成和沉积，减轻痛风炎症、止痛。车前草清热利尿、凉血解毒，主治小便不利、尿血、淋浊带下、暑湿泻痢等。《神农本草经》谓其能“止痛，利水”。研究表明，车前草能增强尿素、氯化钠及尿酸的排泄，进而纠正嘌呤代谢紊乱，对缓解关节红肿、疼痛起到明显效果。二者合用，清热利尿、凉血退热、消炎止痛，对急性痛风之关节发炎、肿痛有较好疗效。该方无毒，副作用极小，如痛风缓解或稳定，可改为每天早晚各服1次。

患者服用该方时，需禁食高嘌呤食物、禁酒，如连服一周无效，应及时到医院诊治。▲

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn