湖南读者张先生咨询：2年前我痛风急性发作，足掌关节及拇趾红肿热痛，无法平踏，穿鞋行走都疼。朋友向我介绍一方子：用百合30克、车前草60克，加水煎煮后取药汁600毫升服用，每日1剂，分3次服完。我连服3剂后，疼痛减轻；再服4剂后，疼痛、红肿消失。后来痛风再发作时，服用本方仍有效。想请问专家，这个方子的机理是什么？

成都中医药大学中医药情报部副研究员蒲昭和解答：痛风类似中医的热痹症，多是湿邪入里化热，或素体阳升，内有蕴热，湿热交蒸所致。

方中，百合有养阴润肺、清心安神的功效，主治阴虚久嗽、痰中带血、虚烦惊悸、失眠多梦等。百合甘寒滑利，还能润肠通便、清理热病余热。《本经逢原》认为，百合还有“利小便”的作用。研究发现，百合成分可以调节免疫功能、抗炎，因含有秋水仙碱，还能减少尿酸形成和沉积，减轻痛风炎症、止痛。车前草清热利尿、凉血解毒，主治小便不利、尿血、淋浊带下、暑湿泻痢等。《神农本草经》谓其能“止痛，利水”。研究表明，车前草能增强尿素、氯化钠及尿酸的排泄，进而纠正嘌呤代谢紊乱，对缓解关节红肿、疼痛起到明显效果。二者合用，清热利尿、凉血退热、消炎止痛，对急性痛风之关节发炎、肿痛有较好疗效。该方无毒，副作用极小，如痛风缓解或稳定，可改为每天早晚各服1次。

患者服用该方时，需禁食高嘌呤食物、禁酒，如连服一周无效，应及时到医院诊治。▲