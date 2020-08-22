处暑，巧用百合滋阴润燥

8月22日就是处暑节气了，此时是由热转凉的季节交替期，饮食养生应顺应气候变化，从春夏的养阳逐渐过渡到秋冬的养阴。

从中医角度讲，人体经历了整个炎暑夏日，热邪聚积于体内，此时调理好脾胃，有助将湿热排出，故饮食上不宜大量进补，否则会加重脾胃负担，导致消化功能紊乱。建议处暑时不妨多食用有滋阴润燥功效的食物，以避免燥邪伤津。这里向大家推荐一种药食同源的秋季佳品——百合。

百合最有药用价值的部位是根部，秋季干燥的气候容易伤肺，会引起口干咽燥、咳嗽少痰等不适，而百合根味甘微苦，入心、肺经，能润肺止咳、清心安神，对肺部的燥热病症有较好疗效，还有助安眠。另外，百合还能外用。在疮疖肿痛初起时，可将鲜百合茎洗净，加少许盐捣烂后敷在患处。

百合用于药膳的方法很简单：取适量百合加粳米煮成粥，生津补阴，很适合老年人和久病体虚者，特别是心烦失眠、易怒者食用。百合加薏米煮粥吃，可治疗皮肤病；百合粥加甜杏仁对阴虚久咳、干咳无痰、气逆微喘的人有好处；百合加绿豆同煮，能除燥润肺、清热解暑。不过，百合性偏凉，胃肠功能较弱、大便不成形者不宜多食。