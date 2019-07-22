腹胀气，中医三法同治

很多人日常生活中经常有胃胀的感觉，尤其在饭后最为明显，这种以腹胀、频繁嗳气为主要表现的症状，中医称为“腹胀气”。

正常情况下，胃肠道内有100~150毫升气体，分布在胃和结肠内。在腹部X线透视和腹部平片上，往往能看到胃泡（胃内气体影）和结肠内积气影。这些气体是经口吞入或由胃肠道产生，这些气体可以经肠壁吸收入血，或经胃肠蠕动从肛门排出。如果二者失衡，即吞入、产生的气体过多，而吸收和排出的能力下降时，胃肠道内的积气就会增多，引起腹胀气。

中医临床认为，腹胀气常见病因有胃肠道疾病、急慢性胃炎、溃疡病、功能性消化不良、功能性腹胀、习惯性便秘等。同时，全身性感染、抗生素使用会引发肠道菌群失调，也是导致腹胀气的诱因。其他如低血钾、腹部手术后服用抑制肠蠕动的药物等，也可发生腹胀气。给大家介绍一些中医缓解治疗腹胀气的方法。

中成药。对于食积引起的腹胀气，可服用保和丸，它具有消食、导滞、和胃之功效；对于湿阻气滞引起的腹胀气，可服用木香顺气丸，此药可行气化湿、健脾和胃；对于长期便秘、腹痛及中老年气滞食积证，可服用四磨汤，其顺气降逆、消积止痛的效果非常好。

按摩。“药王” 孙思邈在《千金要方》中曾说“摩腹数百遍，可以无百病”。摩腹具体操作方法是：两手互相按摩至掌心发热时，立即放在肚脐处，顺、逆时针方向交替揉全腹36次，如此3~5次。同时按摩足三里、中脘、天枢穴各30次。此方法每日1~2次，1周为1个疗程。

食疗。1.鲜橘皮或泡软的干橘皮适量，洗净切丝，放入铝锅，加入约橘皮重量一半的白糖，添水没过橘皮，加热煮沸后，再改微火煮至余液将干时，将橘皮取出放在盘中，再撒入大约橘皮重量一半的白糖拌匀，饭后食用。2.白糖250克、香橼粉10克、砂仁粉6克，白糖放入铝锅中，加水少许，以小火煎熬至较稠厚时，加入香櫞粉及砂仁粉调匀，再继续煎熬至用铲子挑起即成丝状而不粘手。将糖倒在表面涂过食油的瓷盘中，稍冷后切成块状，每天食用。

需要提醒的是，腹胀气虽是常见的病症，但不能轻视或忽略，因为其中可能隐藏器质性病变。运用上述方法一段时间后，若症状没有缓解，应及时就医。▲