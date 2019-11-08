缓解胃胀先要改变习惯

胃胀多是生活习惯导致的，如作息不规律、饮食不卫生、吃饭狼吞虎咽或太油腻等。胃胀时，很多人主要靠“忍”，但它是慢性胃病的症状之一，生活中应做出一些调整。美国《读者文摘》杂志总结了8个可减轻胃胀的习惯。

1.少喝酒。不论是啤酒、白酒、红酒，所有含酒精的饮料都会使胃膨胀。这是因为，酒精会摧毁消化系统中的有益细菌，而这些细菌能抑制腹胀。此外，大量饮酒会导致胃炎和肝脏损伤，都会引起腹胀。

2.不空腹喝咖啡。为了提神，很多上班族早上都会空腹喝一杯咖啡。这会刺激胃酸分泌，松弛食管括约肌，加重胃酸反流，促进小肠蠕动，对本身胃肠不好的人伤害较大。咖啡因还会导致人体脱水，使消化系统运行迟钝，从而使胃肠堵塞，废物排不出去。最好早餐或午餐后再喝咖啡，对胃刺激较小，还能在一定程度上帮助消化。

3.不喝运动饮料。看似健康的运动饮料含有大量人工甜味剂、钠和其他盐类，且热量惊人，经常喝会导致热量超标。这些因素都会引起胃胀。

4.少吃十字花科蔬菜。圆白菜、甘蓝、菜花等十字花科蔬菜含有棉子糖，会造成排气增多。由于人体无法完全消化天然形式的棉子糖，它会被结肠中的细菌发酵，生成带有臭味的气体甲烷，导致腹胀。

5.适量吃肉。比起其他食物，肉类需要更长的时间才能通过消化系统，被肠道细菌分解，这就会造成腹胀。吃肉过多会造成肠道菌群失衡，产气过多。

6.戒烟。烟草从多方面造成腹胀。吸烟时会吞进大量的空气；烟雾中的毒素会引起肠胃的血管内膜发炎，杀灭肠道中的有益细菌，让引起腹胀的坏细菌过度生长。

7.遵循身体的节律。与大脑一样，胃在白天比较活跃，在晚上比较安静。这意味着吃晚饭的时间越晚，胃肠道消化食物的速度就越慢。

8.安排好摄入膳食纤维的时间。虽然富含膳食纤维的饮食有益于健康，但它也会堵塞消化系统。为避免这种不良影响，尽量在一天中肠胃功能最活跃的时候摄入膳食纤维，并均匀地分配到三餐之中。此外，饭后散步也有助于肠道肌肉的蠕动。▲ （蔡利超）