中医认为，长口疮是饮食所伤、食积胃热，或外感邪热、虚火上炎导致的。患者可将适量黄柏皮切丝，浸入醋液中，取浸渍液含漱，具有抗菌消炎的作用，帮助口疮缓解。

本方最早记载于唐代孟诜所著《食疗本草》。方中，黄柏是清热燥湿、泻火解毒的良药，尤善清泄肾经相火、下焦及膀胱湿热，与善清上焦湿热的黄芩、善清中焦湿热的黄连齐名。其味苦性寒，入肾、膀胱经，可用于湿热泻痢、黄疸尿赤、带下阴痒、热淋涩痛、骨蒸劳热、盗汗遗精、疮疡肿毒、湿疹湿疮等症状。明代著作《医学入门》一书上说：“黄柏，治眼赤、鼻渣、喉痹及痈疽发背、乳痈脐疮亦用”。现代研究表明，黄柏具有抗病原微生物、抗炎、免疫抑制的作用。醋主含乙酸，具有杀虫、抗菌、抗病毒等药理作用，历来被用作消肿散瘀、益血开胃、解毒、杀虫之药，并用作中药炮制的辅料。两药同用，可清热泻火，缓解口舌生疮，促进痊愈。

此外，治疗疮疡肿毒，也可用黄柏配伍大黄、黄连碾成末，醋调外搽。但本品苦寒伤胃，脾胃虚寒者忌用。▲