热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

黄柏浸醋治口舌生疮

刘绍贵

2019年07月22日08:53 来源：人民网-生命时报

　　中医认为，长口疮是饮食所伤、食积胃热，或外感邪热、虚火上炎导致的。患者可将适量黄柏皮切丝，浸入醋液中，取浸渍液含漱，具有抗菌消炎的作用，帮助口疮缓解。

　　本方最早记载于唐代孟诜所著《食疗本草》。方中，黄柏是清热燥湿、泻火解毒的良药，尤善清泄肾经相火、下焦及膀胱湿热，与善清上焦湿热的黄芩、善清中焦湿热的黄连齐名。其味苦性寒，入肾、膀胱经，可用于湿热泻痢、黄疸尿赤、带下阴痒、热淋涩痛、骨蒸劳热、盗汗遗精、疮疡肿毒、湿疹湿疮等症状。明代著作《医学入门》一书上说：“黄柏，治眼赤、鼻渣、喉痹及痈疽发背、乳痈脐疮亦用”。现代研究表明，黄柏具有抗病原微生物、抗炎、免疫抑制的作用。醋主含乙酸，具有杀虫、抗菌、抗病毒等药理作用，历来被用作消肿散瘀、益血开胃、解毒、杀虫之药，并用作中药炮制的辅料。两药同用，可清热泻火，缓解口舌生疮，促进痊愈。

　　此外，治疗疮疡肿毒，也可用黄柏配伍大黄、黄连碾成末，醋调外搽。但本品苦寒伤胃，脾胃虚寒者忌用。▲

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn