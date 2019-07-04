口舌生疮 来点泻火药？

随着气温的升高，夏天模式正式开启。虽然夏季的雨水可以暂时缓解一下气温居高不下的状况，但是雨后的湿热，却很容易给人体带来不适的症状，比如口舌生疮、口气重、头晕目眩、口苦、心烦等。

口舌生疮是上火吗

口舌生疮，也就是口腔溃疡。

说起口腔溃疡，很多人都会皱起眉头。虽然不是什么大病，可绝对是十分痛苦磨人。饿了不敢吃，渴了不敢喝。尤其是舌头上的溃疡，让人话都不想说。好的可能三两天就缓解了，有的反反复复一个月也好不利索，还有的此起彼伏好不了。有些朋友还会同时出现口气重、口苦、大便不畅等症状。

这口舌生疮、口气重从哪来呢？有人会告诉你：上火了呗，赶紧来点泻火药。于是牛黄解毒片、牛黄清火丸、栀子金花丸等泻火药就成了“救命稻草”。然而，有很大一部分人吃完泻火药，情况并没有好转：有的是好两天又不行了，有的是索性就不见好转，甚至有一些非但没有好转，情况还更糟了。这是为什么？

爆发口疮因何故

有多方面的原因，有虚有实。但爆发的口疮，通常都是以实火为主的。火来自哪呢？

“心火”及“肠火”

在中医经典古籍《黄帝内经·素问·至真要大论》中提到“诸痛痒疮,皆属于心”。夏气通心，保养不当易导致心火过盛。中医认为“舌乃心之苗”，即是说舌是心脏功能的外在表现。舌体溃疡，尤其是舌尖的溃疡，多是与心火亢盛有关。这也是口腔溃疡夏季易发的原因。

中医认为心与小肠关系最为密切，即“心与小肠相表里”。心火亢盛也会影响小肠的功能。心火引发肠火，或是饮食不节导致小肠湿热、大便不畅，火热不去，向上蒸腾也会致口舌生疮。

“脾湿”兼“胃火”

《诸病源候论·唇口病诸候》：“手少阴，心之经也，心气通于舌；足太阴，脾之经也，脾气通于口。腑脏热盛，热乘心脾，气冲于口与舌，故令口舌生疮也。”

简单来说，进食通过口，食物消化通过脾，因此脾胃的功能最直观的反应就在人的口腔。长夏（夏季最末的一个月）气通脾，长夏正值三伏天期间，自然界的暑湿较重，湿邪最容易损伤脾的动力，导致人体消化功能障碍。此时饮食不节，过度进食生、冷、厚味、黏腻的食物，就会导致脾胃功能进一步受损，饮食难以消化，食积于内，导致胃火，进一步向上蒸腾至口腔，导致口舌生疮。

口颊黏膜、上腭、齿龈、口唇等处溃疡多与脾胃湿热有关。

久生口疮多因虚

有些人的口疮，口舌溃疡或糜烂，溃疡周边色淡，疼痛也并不剧烈，但反复发作或经久不愈。有些患者来就诊时，甚至会问我：“徐大夫，你说我这不是得癌了吧？怎么这溃疡这么多年了就不下去？”

此类口疮多是因为久病损伤津液，或是肾阴亏虚不能制约自身的阳气，显得阳气太过旺盛所导致。貌似上火，事实上是个虚火。根源在于阴虚。此类患者使用泻火药的效果并不好，甚至还会越吃越难受。

虚火口疮多发在小儿、老年人、常年熬夜的人以及大出血、房劳、多产、服用某些特殊药物的人身上。

说到特殊的药物，就让我想起多年前的两个案例：

一位是服用华法林的患者，在用药后不久就出现了反复的口舌生疮，经久不愈。饮食全素、特别清淡也不能解决问题。因华法林忌口药物很多，中药也很难调配。后来服药满一年，停用华法林后口疮自愈。

另一位是常年服用阿司匹林的患者，常年口腔溃疡。后来机缘巧合停用了阿司匹林，口疮突然不药而愈。

说这两个案例的目的并不是说用上面的药不好。而是提示大家，有常年口疮的朋友，有可能与常年用药有关。从中医角度来讲，使用强力的活血药却不养血的时候，是会导致人的精血不足的情况，导致虚火口疮。停药后经过一段时间调养即可恢复。

这里还要特别提出：有些朋友，常年饮食不节，生冷、肥腻、厚味、烟酒毫不避讳，导致脾胃湿热蕴结，反复发作口腔溃疡。此类患者并不是完全的虚证，而是常年的脾虚与湿热相互蕴结。较之实火和阴虚的口疮更难治疗。

口舌生疮怎么防

口舌生疮，用药是下策。中医说：上工治未病。我们要找到问题的根源，未雨绸缪。

先来说说心火。季节固然是诱因，更多的是和我们日常不良生活习惯有关，比如吸烟、喝水太少、过食辛热、熬夜、过度劳累、精神紧张等。此外人生不如意十有八九，情绪的变化超过了人自身的调节功能也是诱因之一。

脾胃湿热最直观的影响因素就是食物。平时喜欢肥腻辛热的食物，如经常吃火锅、麻辣烫、辣条、各种煎炸油腻的食物以及饮酒等，火热直接影响脾胃。还有平时喜欢吃冷饮、大量饮用酸奶、大量食用生水果、常年食用去火的食物等，会导致脾胃动力受损，饮食积滞难下，在胃肠内酝酿化火。

虚证则是来源于平素体弱或久病的人群，比如孩童脏腑较弱，老年人脏腑功能衰退，常年熬夜的人肾精受损，大失血的人精血损伤等。

把握问题的根源，不去触碰底线，“火”无来源，自然不会出现口舌生疮的问题。

当然，还会有其他问题，比如情绪上的问题可能不好调节，我们可以通过心理疏导或者药物辅助来帮忙。

口舌生疮怎么办

对于已经发生的口舌生疮问题，针对不同的证型，我们可以选择不同的方法来应对。

心火亢盛的朋友，可以选择莲子心、竹叶、灯芯草、白茅根等选1~2种代茶饮。

脾胃湿热的朋友，不要单纯选用去火药，而是需要用一些消食化积的药物，比如保和丸、六味安消散等，还可以选用一些清热解毒的药物冲水漱口。在祛除食积的同时，注意清淡饮食，让脾胃功能得以恢复。

平素脾胃功能受损严重，消化功能弱、大便溏薄的朋友还应在运用消食药的同时，选用一些健脾的药物增强脾胃功能，如理中丸、人参健脾丸等。

阴虚生火引起的口疮，可以选择知柏地黄丸。还可以经常食用一些滋阴润燥的食物，如银耳、百合、莲藕、雪梨、荸荠等，将津液补足，可以制约虚火，使口疮自消。

当然，还是推荐大家先找专业的中医师帮您判断一下问题的根本所在，不要自己盲目用药，用错了药反损了健康。