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小肠移植让“短肠”延长

喻文苏 杨莉梅

2019年07月22日08:50 来源：健康报网

不久前，在四川省人民医院病房，29岁的范先生在医护人员指导下终于能进行活动和锻炼了。4月30日，从范先生父亲体内获取的1.8米长小肠被移植到范先生体内，目前两人都在顺利康复中。

几年前，范先生因病进行了两次小肠切除手术，但肠衰竭并未得到抑制，反而越来越严重。今年年初，他再次因病住进省人民医院胃肠外科，肠功能严重萎缩，如果不进行小肠移植，生命将面临威胁。该院胃肠外科主任医师赵高平说，短肠综合征是肠功能衰竭最常见的类型，正常人的小肠长度大多在4米～7米，如果少于2米即被称为“短肠”，而范先生的小肠已属于“短肠”。

“目前，全国仅有几家医院做过小肠移植手术。”赵高平说，“小肠移植现在有3种形式，自体移植、尸体移植和亲体移植，在经过配型后，范先生的哥哥和父亲与他的匹配度达到50%，最后范先生的父亲成为范先生移植的供体。”4月30日，在多学科配合下，从范先生父亲体内取出的1.7米长小肠被移植到了范先生身上。

据了解，国内自1994年开展首例尸体供者小肠移植之后，迄今共完成小肠移植手术接近40例。1999年成功施行国内首例亲属供肠的活体小肠移植，目前共完成此类手术16例，患者最长存活时间已经接近20年，成为国际上存活时间最长的“换肠人”之一。我国约有5.9万名此类病人，过去20年全球共完成各类小肠移植手术约3000例，小肠移植病人的总体1年和5年生存率接近80%和60%。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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