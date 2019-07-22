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光脚走路，关节压力小

林  帆

2019年07月22日08:49 来源：人民网-生命时报

俗话说“光脚的不怕穿鞋的”， 来自美国哈佛大学、德国及非洲多家研究机构的一项最新研究证明了其科学道理。科学家们发现，脚踩一层老茧走路比穿着任何鞋子都更舒服。

研究团队针对肯尼亚西部 81 名成年人和 22 名美国成年人的足部进行研究，旨在考察脚上老茧厚度、硬度以及足部敏感性等指标。通过超声测量发现，习惯赤脚走路的参试者足部老茧比习惯穿鞋者厚约 30％。但是，采用一种对皮肤施加压力的小装置检测参试者足底时发现，老茧厚度并不会减弱足底神经的敏感度。研究人员还测量了光脚、穿硬底鞋和软垫鞋走路时，脚部受到的地面反作用力。相较于赤脚，鞋子虽然会在脚跟刚触及地面时帮助减缓冲击速率，但最终却给关节施加了更多压力，或可对骨骼产生一些不良影响。

哈佛大学人类进化生物学教授丹尼尔·利伯曼称，赤脚的感官益处对健康有深远影响，但该研究并不是主张人们不穿鞋，其意义在于对未来研发更舒适、好穿的鞋子提供新思路。▲（林 帆）

(责编：李轶群、杨迪)


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