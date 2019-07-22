超过90%的人惯用右手，但大多数女性抱婴儿时却爱抱在左边。一种合理的解释是，这样女性可以腾出右手干家务活。不过，一项来自意大利的新研究称，抱孩子姿势可以透露人们的性格差异。

意大利基耶地·佩斯卡拉大学心理学研究团队招募了288名18~38岁的女性志愿者。研究人员要求参试者在10秒内6次抱起一个酷似真人的洋娃娃玩具，并逐次记录她们的惯用手及娃娃的姿势和头部朝向，根据结果将参试者分为“左手组”和“右手组”。结果发现，50%的参试女性习惯用左手抱孩子，34%的人爱用右手抱孩子，其余16%时左时右。随后，参试者完成两项问卷调查。第一项为含50个项目的父母教养方式问卷（PBI），旨在测量答题者16岁时对父母关系的感知；第二项为亲密关系经历量表（ECR），旨在调查恋爱关系中的依恋感。对比分析发现，左侧手抱孩子的人表现出更积极的人际关系依恋，对母亲及浪漫伴侣都表现出安全的依恋关系。

新研究结果证实，左手抱孩子（而非右手）应该是人类的典型行为，这种偏好有助保持健康的人际关系，也可能与焦虑、压力、抑郁等多种因素有关。▲ （方文革）