洗手液搓15秒能除菌
金 也
“勤洗手，少生病”的道理大家都懂。怎样除菌效果最佳呢？欧洲临床微生物学和传染病大会上公布的瑞士一项新研究发现，用洗手液搓手15秒，除菌效果较好。
研究中，瑞士巴塞尔大学附属医院传染病专家莎拉·秋丁·萨特博士及其研究小组以20名18~51岁的志愿参试者为对象完成了四组交叉试验。第一组参试者遵循世界卫生组织“30秒六步洗手法”，第二组参试者完成相同过程，但时间缩短为15秒。第三组参试者采用“30秒三步洗手法”，第四组参试者采用“15秒三步洗手法”。参试者每次洗手后接受细菌残存测试。结果表明，洗手搓揉15秒在减少细菌数量方面与搓揉30秒一样有效。
世界卫生组织建议的六步法具体为：洗手液倒在手掌上，双手掌相互摩擦；右手手指交叉左手手指并搓揉；换左手搓揉右手手指；手掌相互摩擦，手指交错；用手掌搓揉反手手指（包括拇指）背面；晾干。而简化后的三步法为：手掌相互摩擦，手掌、手指交互搓揉即可。后者适合忙碌的日常生活，可提高手部卫生的整体质量，也更容易长期保持彻底洗手的好习惯。▲
（金 也）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
“网约护士”试点近三月 居家护理还需迈过哪些门槛？ 打针、静脉采血、伤口换药……这些常见的医护服务以前必须到到医院或社区才能进行，对于失能人士或者行动不便的患者来说，如果没有家人的帮助，还是很不方便。近年来，随着移动互联网的快速发展，让“网约护士”开始走入人们的生活，只需动手点击手机APP，就可以享受便捷的护士上门服务。今年2月12日，国家卫健委正式发布《关于开展“互联网+护理服务”试点工作的通知》及试点方案，确定今年2月至12月在北京、天津、上海、江苏、浙江、广东试点“互联网+护理服务”。如今，距离通知颁布已有两个多月，试点工作有何进展，又面临哪些问题？ 【详细】
养成这些良好的生活习惯 让你健康一辈子 几串葡萄能让皮肤更细腻，一杯绿茶能让头发更浓密。英国《魅力》杂志近日发布的《人体修复食谱》指出，某些食物能够让你的身体变得更加健康、完美。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn