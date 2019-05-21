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洗手液搓15秒能除菌

金   也

2019年05月21日08:44 来源：人民网-生命时报

“勤洗手，少生病”的道理大家都懂。怎样除菌效果最佳呢？欧洲临床微生物学和传染病大会上公布的瑞士一项新研究发现，用洗手液搓手15秒，除菌效果较好。

研究中，瑞士巴塞尔大学附属医院传染病专家莎拉·秋丁·萨特博士及其研究小组以20名18~51岁的志愿参试者为对象完成了四组交叉试验。第一组参试者遵循世界卫生组织“30秒六步洗手法”，第二组参试者完成相同过程，但时间缩短为15秒。第三组参试者采用“30秒三步洗手法”，第四组参试者采用“15秒三步洗手法”。参试者每次洗手后接受细菌残存测试。结果表明，洗手搓揉15秒在减少细菌数量方面与搓揉30秒一样有效。

世界卫生组织建议的六步法具体为：洗手液倒在手掌上，双手掌相互摩擦；右手手指交叉左手手指并搓揉；换左手搓揉右手手指；手掌相互摩擦，手指交错；用手掌搓揉反手手指（包括拇指）背面；晾干。而简化后的三步法为：手掌相互摩擦，手掌、手指交互搓揉即可。后者适合忙碌的日常生活，可提高手部卫生的整体质量，也更容易长期保持彻底洗手的好习惯。▲

（金 也）

(责编：李轶群、杨迪)


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