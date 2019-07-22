德国五种颜色提醒安全用药

德国人的严谨体现在生活的各个方面，仅从医生开具的处方可见一斑。德国规范的处方一共有5种颜色，分别是粉红色、蓝色、绿色、黄色和白色。不同颜色的处方藏着什么秘密？

粉红色 处方在德国最常见。这种处方是经国家认证授权的医生，为购买了公立医疗保险的患者开具的。在德国，约7000万人选择购买公立医疗保险，处方中的药品都在报销药品目录中。成年患者只需按照药品价格支付5~10欧元（1欧元约合人民币7.7元），未成年人无需支付任何费用。这种处方的有效期为四周，意味着在开具处方四周内，患者可以凭借处方去药店拿药和找保险公司报销。

蓝色 处方主要针对购买私立医疗保险的患者。在药店购药时，患者需要提前支付全部费用，随后可将药店盖章的处方转交给保险公司报销。有时候公立医疗保险参保人也会得到蓝色处方，比如购买避孕药，这说明此药品不在公立医疗保险报销药品范围内，或者不属于医疗过程中的必须药品，用药费用需由患者承担。蓝色处方的有效期通常为3个月。

绿色 处方一般是医生推荐使用的非处方药。一般情况下是不予报销的，也有部分保险公司会给参保人每年50~100欧元，甚至400欧元的报销额度。这类处方的有效期不受限制，患者可以直接到药店购药。而且，只有绿色处方中医生可以开3种以上药品。

黄色 处方是一种特殊处方，主要针对吗啡等强效镇痛药或麻醉剂。为防止此类药物被滥用，德国有严格的法律规定和限制。此类药物只能在得到联邦毒品管制机构认证的药店购买，处方有效期为7天。这种处方一式三份，患者凭原件在保险公司报销，医生保留一份副本，另一份副本保存在药店。具体报销费用根据保险情况而定。

白色 处方被称为“T处方”，是一种特殊处方。这类处方中的药品含有免疫调节剂，比如沙利度胺、来那度胺和泊马度胺。一方面因为这些药会导致胎儿发育畸形，另一方面这类药物价格昂贵，且政府对此类药物有运输禁令，需要专门处方，受到联邦药品及医疗器械机构的监管。这种处方一式两份，一份用作保险报销，一份按季度寄给监管机构。白色处方还需要有明确的配方编号，药房需要记录供应商、医生和患者信息、购买日期等。所有相关文件需要保存至少5年。白色处方有效期为7天。

由于德国对处方药管理有严格要求，原则上医生只能开具自己专科所需药物的处方，除非某个地区得到专科认证的医生特别缺乏，其他医生或相关医疗人员可以开具公立医疗保险处方。处方上会标明患者的个人信息、保险号码和医生编号。只有写了日期、医生签字和盖章的处方才有效，这在很大程度上保证了患者用药安全。（驻德国特约记者 张竣捷）