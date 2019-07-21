最全诺如病毒居家消毒宝典来喽！ 

目前，北京市已进入夏季肠道传染病高发季节。近期，北京报告多起诺如病毒急性肠胃炎疫情。如果出现呕吐、腹泻又畏寒、发热，或许是诺如病毒在捣鬼。那么，诺如病毒到底是何方“妖孽”？感染诺如病毒要如何治疗？日常生活中，我们要做好哪些自身防护，让诺如“望而却步”？

北京市疾控中心发布针对诺如病毒感染的健康提示，同时奉上最全诺如病毒居家消毒宝典。

对象 诺如全年“无休”人群普遍易感

诺如病毒是引起急性胃肠炎疫情的最主要病原体，人群普遍易感。常在学校、幼儿园、医院、养老院等人员密集的场所引起聚集性疫情，北京市诺如病毒感染全年均可发生。

治疗 吐泻严重需及时就医

感染诺如病毒急性胃肠炎，后果严重吗？要怎样治疗？

人感染诺如病毒后可导致急性胃肠炎，一般在摄入病毒后12-48小时出现症状，主要症状为呕吐和腹泻，其次为恶心、腹痛、头疼、发热、畏寒等。诺如病毒急性胃肠炎为自限性疾病，病情轻微，患病后不要过于担心。通常持续2-3天，预后良好。

目前诺如病毒急性胃肠炎没有特效药物，也没有相应的疫苗，以补液及对症治疗为主。患者应注意充分休息，清淡饮食，如吐泻症状严重，需及时就医治疗。

传播 牡蛎等双壳贝类是高风险食物

诺如病毒是一种传染性很强的病原体，主要通过粪—口途径传播。这其中包括摄入污染的食物、水，接触病人排泄物或呕吐物，接触污染的手、物体或用具，接触呕吐产生的气溶胶等方式传播。牡蛎等双壳贝类可以富集水中的诺如病毒，为高风险食物。

应对 被诺如“偷袭”患者最好居家隔离

北京市疾控中心提醒广大市民，诺如病毒急性胃肠炎患者在患病期间最好居家隔离至症状消失后3天。特别是食品加工者、护工、幼儿园保育员等从事服务类工作的患者，应立刻脱离工作岗位，便检连续两次阴性后方可恢复工作。

由于诺如病毒的传播力较强，家中的诺如病毒急性胃肠炎患者应使用自己的饮食用具及生活用品。此外，患者尽量不要与家人密切接触，尤其注意不要制作食物，不要照顾老人和婴幼儿。同时应加强家庭环境的消毒，避免传染给家人。

预防 消毒纸巾不能代替洗手

养成良好的饮食卫生习惯，不喝生水，饮用煮沸的开水或选择卫生合格的桶装水，生吃瓜果要洗净，牡蛎等贝类海产品必须充分加热煮熟后再吃。

保持良好的手卫生是预防诺如病毒感染和传播的最有效措施，饭前、便后、加工食物之前要用肥皂和流动水洗手，消毒纸巾和免洗手消毒剂不能代替洗手。同时应加强体育锻炼，均衡饮食，提高身体抵抗力。

诺如“害怕”含氯消毒剂

家中一旦出现腹泻、呕吐症状的疑似诺如病毒感染病人，应尽快采取消毒措施。针对不同对象的消毒方法如下：

病人呕吐物

(1)病人呕吐物吐在固定容器中，

如痰盂或厕所马桶内等：

A。配制含量为5000mg/L～10000mg/L含氯消毒液(配制方法举例：某含氯消毒液，有效氯含量为5%-6%，配制时取1份消毒液，加入5份水，混匀)。

B。小心倒入足量配制好的含氯消毒液，将呕吐物完全覆盖。

C。消毒30分钟以上。

D。由厕所马桶冲走。

(2)病人呕吐物吐在地面等表面：

A。配制含量为5000mg/L～10000mg/L含氯消毒液(配制方法举例：某含氯消毒液，有效氯含量为5%-6%，配制时取1份消毒液，加入5份水，混匀)。

B。用一次性吸水材料(如纱布、抹布等)蘸取配制好的含氯消毒液，完全覆盖污染物，小心清除干净，同时对地面进行彻底消毒，清除过程中避免接触污染物。

C。清理的污染物放入黄色垃圾袋，按医疗废物集中处置。

D。消毒中使用的抹布等工具必须用含有效氯5000mg/L消毒剂溶液(例如某含氯消毒液，有效氯含量为5%-6%，配制时取1份消毒液，加入9份水)，浸泡消毒30分钟后彻底冲洗，才可再次使用。

病人粪便

(1)病人粪便排在厕所马桶内：

A。配制含量为5000mg/L～10000mg/L含氯消毒液(配制方法举例：某含氯消毒液，有效氯含量为5%-6%，配制时取1份消毒液，加入5份水，混匀)。

B。小心倒入足量配制好的含氯消毒液，将粪便完全覆盖。

C。消毒30分钟以上。

D。由厕所马桶冲走。

(2)病人粪便排在地面等表面：

A。配制含量为5000mg/L～10000mg/L含氯消毒液(配制方法举例：某含氯消毒液，有效氯含量为5%-6%，配制时取1份消毒液，加入5份水，混匀)。

B。用一次性吸水材料(如纱布、抹布等)蘸取配制好的含氯消毒液，完全覆盖污染物，小心清除干净，同时对地面进行彻底消毒，清除过程中避免接触污染物。

C。清理的污染物放入黄色垃圾袋，按医疗废物集中处置。

D。清洁中使用的抹布等工具必须用含有效氯5000mg/L消毒剂溶液(例如某含氯消毒液，有效氯含量为5%-6%，配制时取1份消毒液，加入9份水)，浸泡消毒30分钟后彻底冲洗，才可再次使用。

地面、墙壁

1.可采用喷洒消毒或擦拭消毒，使用有效氯浓度为1000mg/L。

2.配制浓度为1000mg/L含氯消毒液(配制方法举例：某含氯消毒液，有效氯含量为5%-6%，配制时取1份消毒液，加入40份水)。

3.喷洒消毒喷湿即可，擦拭消毒时，用抹布或拖布蘸取上述消毒液后进行擦拭。

4.消毒作用时间应不少于30 分钟。

5.有肉眼可见污染物时应先清除污染物再消毒。

门把手、玩具等物体表面

1.门把手、桌椅扶手、楼梯扶手、水龙头、饮水机把手等高频率接触物体表面是消毒的重点区域，应定期进行清洁消毒。

2.消毒时可使用有效氯浓度为1000mg/L消毒液。

3.配制浓度为1000mg/L含氯消毒液(配制方法举例：某含氯消毒液，有效氯含量为5%-6%，配制时取1份消毒液，加入40份水)。

4.进行浸泡、喷洒或擦拭消毒。

5.作用30 分钟，然后用清水擦拭干净。

衣物、被褥等织物

1.配制浓度为500mg/L的含氯消毒剂溶液(配制方法举例：某含氯消毒液，有效氯含量为5%-6%，配制时取1份消毒液，加入99份水)。

2.将固体污秽物移除，然后浸在500mg/L的含氯消毒剂溶液内。

3.浸泡30分钟，然后清洗。

4.也可用流通蒸汽或煮沸消毒30分钟。收拾被污染的衣物、被褥等织物时应避免产生气溶胶。

食品用具

1.清除食物残渣。

2.煮沸或流通蒸汽消毒30分钟，或也可用有效氯为500mg/L含氯消毒液(例如某含氯消毒液，有效氯含量为5%-6%，配制时取1份消毒液，加入99份水)浸泡，作用30分钟后，再用清水洗净。

皮肤、黏膜

1.皮肤被污染物污染时，应立即清除污染物。

2.皮肤用一次性吸水材料蘸取0.5%碘伏消毒液(碘伏含量多为0.5%左右，可直接使用。具体应查看说明书)，擦拭消毒3分钟以上，使用清水清洗干净。

3.黏膜应用大量生理盐水冲洗。

4.注意免洗手消毒剂多为以乙醇为杀菌成分，对诺如病毒消毒效果不理想，建议慎用。

废物处理

患者产生的生活垃圾采用双层医疗废物袋，按医疗废物集中收集处置。

室内空气

保持室内空气流通。自然通风或机械通风，也可采用循环风式空气消毒机进行空气消毒，无人空间也可用紫外线对空气消毒。

划重点

对象有别 消毒时间各不同

1.消毒方法的选择。由于诺如病毒抵抗力较强，推荐使用含氯消毒剂进行消毒，如84消毒液、含氯消毒片等，配制时注意消毒剂的含量。

2.实施消毒前，需先疏散无关人员。消毒和清洁过程应尽量避免产生气溶胶或扬尘。

3.针对不同消毒对象，应按照上述不同的使用浓度、作用时间和消毒方法进行消毒，以确保消毒效果。

4.厕所、卫生间的抹布、拖把等应专用，不能用于其他场所。

5.消毒剂具有一定的毒性刺激性，配制和使用时应注意个人防护，应戴防护眼镜、口罩和手套等，同时消毒剂具有一定的腐蚀性，注意消毒后用清水擦拭，防止对消毒物品造成损坏。

6.所使用消毒剂应在有效期内。

本组文/本报记者 李洁