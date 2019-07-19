“心健康公益行动计划”内蒙古站正式启动

7月19日，第九届大草原心血管病大会暨2019内蒙古心血管医师大会、2019内蒙古心血管疾病质量控制会议在内蒙古自治区人民医院召开。会上，由人民网·人民健康、中国医师协会、天士力控股集团等共同发起的“心健康公益行动计划”内蒙站正式启动。

启动仪式现场

内蒙古卫生健康委员会副主任王占国，中华医学会心血管病学分会副主任委员、哈尔滨医科大学附属第二医院心血管病医院院长于波教授，中华医学会心血管病学分会副主任委员、北京医院心脏中心主任杨杰孚教授，内蒙古医师协会副会长李玉成，内蒙古卫生健康委员会医政医管局副局长鲁月，泰达国际心血管病医院副院长李玉明教授，首都医科大学附属北京朝阳医院心脏中心主任杨新春教授，内蒙古医师协会心血管内科医师分会会长、内蒙古自治区人民医院副院长赵兴胜教授，天士力生物医药股份有限公司副总经理陈晓军以及来自全国各地心血管病领域的专家学者、基层医生等共计350余人出席了本次大会，共同就心健康公益行动计划在内蒙地区开展相关工作进行了广泛探讨。

大会主席赵兴胜教授在开幕致辞中表示，本次会议的主题是“规范、合作、推广、实践、质控”，大会将着眼于当前心血管疾病诊治的临床进展，特别是最新指南，专家共识等，努力推广心血管疾病诊治新技术、新理念。通过一系列活动推动心血管疾病防治技术和知识的基层普及化，将成熟的诊疗技术推广到基层，提高基层医疗机构的诊疗技术水平，惠及广大百姓。

内蒙古卫健委王占国副主任发表致辞中指出，内蒙古地区是我国心血管疾病高发区域，心血管病防治工作要从提高基层医疗救治水平、提高公众健康素养等多个方面发力，“心健康公益行动计划”在内蒙地区的广泛开展，将助力基层医疗卫生机构服务能力建设、持续推动优质医疗资源下沉，为当地心血管疾病防治工作提供有力支持。

哈尔滨医科大学附属第二医院于波教授表示：早在今年1月26日，心健康公益行动计划在黑龙江地区已先期启动，目前在基层医生培训、心血管急救网络搭建、公众健康教育等多个层面取得了阶段性成果。这些经验积累对于内蒙地区开展心健康公益行动能够起到借鉴作用，通过从“向大医院转运患者”到“大医院医生走向基层医生和患者”的转变，将技术知识送达基层，最终实现让“基层医院强大、当地患者受益”的目标。

会议现场还举行了心健康公益行动内蒙站启动仪式，并为多名来自内蒙各个地区的临床医学专家颁发了“心健康公益大使”聘书。

心健康公益大使授牌环节

随后，来自全国各地的多位心血管病专家在会议中开展学术交流，内容涉及高血压、冠心病、心肌病、瓣膜病、心力衰竭、心律失常、心血管介入、胸痛、心脏康复等领域，为内蒙古地区各级心血管专家传经送宝，分享宝贵的临床经验。

会后，于波教授、赵兴胜教授、陈凤英教授、以及来自内蒙基层医院的院长及专家接受了人民网·人民健康的专访。针对落实《国务院关于实施健康中国行动的意见》，提高基层心血管疾病医疗救治水平，提高急诊急救大平台建设等方面展开了深入探讨。

内蒙古自治区人民医院副院长赵兴胜接受专访

“心健康公益行动计划”由人民网·人民健康、中国医师协会、天士力控股集团共同发起，自2018年10月17日正式启动，旨在推动心血管病防治工作在全国基层落地，通过围绕心血管疾病的防治开展系列活动，提升基层诊疗水平，宣传普及社会大众对心血管疾病的预防、保健、救治科普知识。

哈尔滨医科大学附属第二医院于波教授接受专访