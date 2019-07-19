睡眠小心 “两多两不好”

主讲人：北京大学第六医院睡眠医学科主任 孙洪强

睡眠占了我们一生大部分时间，然而并不是每个人都享有优质睡眠，多多少少都存在睡眠问题，尤其小心“两多两不好”。

1.睡的次数多，小心发作性睡病。发作性睡病是一种睡眠障碍，常见表现为：（1）犯困。白天难以控制困倦或陷入睡眠，干啥都可能睡着，如做饭睡着，开车睡着，十分危险，一般每次睡20分钟左右醒来。这种情况一天可能出现好几次。（2）出现幻觉。患者在清醒至睡眠的过程中，出现鲜明的梦境样幻觉。（3）猝倒。患者易受情绪刺激，导致全身肌肉突发无力而跌倒，也可出现头部下垂、眼睑下垂、膝盖弯曲等症状。

若患者白天有睡眠突然发作现象，要尽快去医院检查，以免发生意外伤害，影响精神状态。目前的治疗方法主要是对症治疗，例如白天有嗜睡情况，可采用兴奋剂或者刺激剂，使患者保持清醒，或通过小睡训练，让患者每隔两三个小时睡15~20分钟，每天4次；出现幻觉时，可服用三环类或双受体作用类的抗抑郁药。

2.睡的时间多，小心克莱恩-莱文综合征。此病又称睡美人综合征，患者有嗜睡现象，有时睡两天，有时睡五天，甚至更长。除了过度沉睡，还伴有贪食或厌食、躁动不安、喜欢独处和不愿见陌生人等表现，很容易误诊为抑郁症和躁狂。患者一年至少发作2次，每次持续2天~5周。

目前治疗此病效果最好的是碳酸锂类药物。另外，还可采用光疗调节生物节律。

3.睡觉行为不好，小心快速眼动睡眠行为障碍（RBD）。患者在睡梦中可能在跑、在大笑，现实中却是睡眠状态。但是，患者会将梦中行为通过肢体语言动作表现出来，如大声说梦话、拳打脚踢等，这可能会伤及同伴或自己从床上摔下损伤骨头。

这些症状很常见，大家往往不重视。但有研究显示，RBD与多种神经系统变性疾病密切相关，如帕金森病、路易体痴呆等。因此，尽早治疗十分重要，可采用小剂量的氯硝安定或褪黑素。

4.总觉得睡不好，小心主观性失眠。患者老觉得自己失眠了，去医院接受睡眠测试后发现，其实自己是睡着了。这种情况我们称为主观性失眠，临床上也称之为假性失眠。也就是说，明明睡着了但自己没有感受到，或者明明睡觉了，但自己没有记住。这种病症，首选的治疗方法是失眠认知行为治疗。

最后提醒大家，若出现睡不着、睡不好、睡得多、醒得早症状超过3个月，每周发作3次以上，请立马到专业的睡眠中心或医院检查。▲