周围同事们讨论送老人什么营养品好，送礼得送到心头才算好。要说补品，大部分老人腿脚不太好，尤其缺钙、缺氨糖可以说在老人中比较普遍。

送老人什么营养品好，这个我有发言权。爷爷年纪大，身体一直不错，这几年腿脚不灵活，上台阶时膝盖有点酸疼，使不上劲，有时要靠着拐杖才方便；之前以为是老人年纪大，正常现象，后来才知道这是因为体内缺氨糖。爷爷生日的时候，我给买了好几瓶钙尔奇氨糖软骨素加钙片送他，爷爷收到开心的不得了。

钙尔奇氨糖软骨素加钙片是专门给老年人补氨糖的产品，听说还不错，不仅可以保护和修复软骨，还可以缓解关节疼痛，里面含有氨糖和软骨素，对关节疼痛、修复软骨能起到"1+1 >2"的效果，同时还可以增强人的代谢能力，因为氨糖软骨素钙片可以增加体内的信使核糖核酸和脱氧核糖核酸的合成，促进细胞的新陈代谢。

氨糖的全名叫氨基葡糖糖，它是形成软骨细胞的重要营养素之一，也是软骨基质和关节液的基本成分，能够帮助生成关节液，润滑关节软骨面，减少骨与骨之间的磨损，从而达到保护和修复关节软骨，缓解关节疼痛、形成软骨细胞的作用。这是人体无法合成的一种物质，体内缺氨糖，容易关节疼，这时需要及时补充氨糖。

针对送老人什么营养品好这个问题，对于老人而言送氨糖产品是很实用的，氨糖能有效预防和缓解关节疼痛，修复软骨。我爷爷吃钙尔奇氨糖软骨素加钙片好几个月，膝关节没以前疼的厉害，下楼遛个弯什么的家人也不担心；而且钙尔奇氨糖软骨素加钙片里还含钙元素，能有效补充人体所需的钙物质，帮助增强骨骼密度，维护骨骼健康。

送老人什么营养品好，这个还是要看老人缺什么，送到心坎上才是好礼物。老人普遍缺氨糖，容易软骨磨损，导致关节疼痛，建议通过钙尔奇氨糖软骨素加钙片及时补氨糖，提前预防才是正解。