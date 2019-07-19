跑步膝盖疼怎么办 1招赶走跑步膝

家里老人爱运动、早起晨练是好事儿，但老人跑步膝盖疼怎么办？家里老人晨练后，膝盖刺痛，拉起裤腿就看到关节红了一大片，手指碰一碰就是疼。带他去医院检查，结果是关节软骨磨损，建议老人多补氨糖。

关节软骨是一种复杂的特殊结构覆盖在组成关节的骨端。其功能是为关节在一定范围的活动提供一种低摩擦的接触表面，并可缓冲关节活动过程中的冲击力。

老人软骨的损伤是慢性退变的结构，常年软骨磨损造成跑步膝盖疼。关节软骨没有血管供应，其营养成分必须从关节滑液中获取，抑制了软骨的再生修复。氨糖是存在关节液中的主要营养物质，能促进软骨修复和减少软骨细胞分解。老人跑步膝盖疼怎么办，应该每日补足量1500mg氨糖，补充关节滑液的营养含量。

氨糖全称氨基酸葡萄糖，是从带壳的海洋生物的壳中提取的一种物质，它可以发挥营养软骨的功效，但这并不代表我们可以“食补”补氨糖。比如补充人体每日必需的1500mg氨糖，需要吃下去25kg的动物软骨，而且是每天都要吃这么多！为了更科学的补足氨糖，营养学家建议：65岁及以上老年人，早晚服用2粒钙尔奇氨糖软骨素加钙片，可预防膝盖疼和骨质疏松，对老人腿关节护理有显著帮助。

老人跑步膝盖疼怎么办？吃氨糖有用吗？根据医生的诊疗经验，早中期关节炎、关节间隙还没有变狭窄或者轻度狭窄的病人，用氨基葡萄糖治疗大多是效果的，但如果重度膝盖疼，还是要去医院就诊为准。老人出现轻微的跑步膝盖疼，可以吃钙尔奇氨糖软骨素预防和缓解关节痛，对软骨修复、腿关节的日常养护都有帮助。